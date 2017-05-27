«Безвіз» і європейські стандарти: чого Росія найбільше боїться в Україні

27.05.2017 11:30

Відомий волонтер, засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега вважає, що Росія у контексті відносин з Україною найбільше боїться двох речей: безвізового режиму з Євросоюзом та переходу України на європейські стандарти. Про це він пише у статті для Апострофа.

На переконання активіста, після отримання безвізового режиму українці «привезуть» на Батьківщину іншу культуру.

«Розпочнеться обмін з іншою цивілізацією, а не з «русскім міром», – запевнив Дейнега.

При цьому, на його думку, іще більше російська влада боїться переходу української промисловості на європейські стандарти, адже це призведе до того, що Росія втратить Україну назавжди.

«Це буде рівнозначно тому, як поміняти рейки під європейську колію – російський потяг уже не пройде», – пояснив волонтер.