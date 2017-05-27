G7 пригрозила России дополнительными санкциями из-за агрессии против Украины

27.05.2017 20:50

Санкции могут быть отменены, если РФ выполнит свои обязательства по Украине.

Лидеры "Большой семерки" не исключают введение дополнительных санкций против России из-за ее агрессивных действий против Украины. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита G7.

"Мы напоминаем, что продолжительность санкций против России четко привязана к выполнению ею своих обязательств в рамках минских соглашений и ее уважения к суверенитету Украины", - говорится в документе.

Сообщается, что санкции могут быть отменены, если Россия выполнит свои обязательства по Украине. Но если позитивных изменений в этом направлении не будет, страны G7 выразили готовность ввести дополнительные санкции против РФ.

Также на саммите подтвердили поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины и сообщили, что по-прежнему осуждают незаконную аннексию Крыма Россией.

Также страны G7 поддержали широкую программу реформ в Украине.

При этом, несмотря на разногласия с Россией, страны "Большой семерки" готовы сотрудничать с Россией в вопросах урегулирования региональных кризисов и общих глобальных проблем.

Напомним, G7 договорилась о совместной борьбе с терроризмом. На саммите отметили, что борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом, независимо от природы и места совершения терактов, остается одним из главных приоритетов G7.

Источник: rbc.ua