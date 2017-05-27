Макрон планирует провести саммит в нормандском формате по конфликту в Украине, - Reuters

27.05.2017 22:30

Макрон заявил, что хочет в скором времени провести саммит с лидерами России, Германии и Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогу саммита G7 ("Большой семерки"), что хочет в скором времени провести саммит с лидерами России, Германии и Украины (нормандский формат) в связи с конфликтом на востоке Украины, передает Reuters.

"Макрон заявил, что хочет вскоре провести саммит с лидерами России, Германии и Украины в связи с кризисом в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и президент Французской Республики Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Накануне запланированной встречи главы Франции с президентом России Владимиром Путиным собеседники обсудили ситуацию на Донбассе", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, глава Украины привел факты нарушения минских договоренностей Российской Федерацией и поддерживаемыми РФ боевиками.

Источник: rbc.ua