Поселок Варница или курьезы приднестровского сепаратизма

28.05.2017 09:30

Сепаратистские образования, которые возникли под патронатом России на постсоветском пространстве, отличаются особенной степенью неадекватности и абсурда. Если в Донбассе Россия в угоду местным криминальным группировкам создала не нужную никому границу между Луганском и Донецком, которая разделила не только Донбасс, но даже жителей города Дебальцево, то в Приднестровье получился другой казус. Там часть города Бендеры осталась в составе Молдовы, а часть перешла под контроль Приднестровья. И жителям этого города около 20 лет приходится несколько раз в день на автобусе пересекать «границу».

Поселок Варница, который физически является частью Бендер, контролируется при этом молдавским правительством и по факту разделяет Бендеры на две части. На карте это выглядит таким образом. Сам город Бендеры и его отдаленный микрорайон Северный контролируются непризнанной ПМР. А Варница, которая находится между ними, осталась в Молдове.

При этом Приднестровье претендует на этот поселок и считает его своей территорией, но по факту сделать ничего не может. Просто так Молдова Варницу не уступит, а начинать из-за нее новую войну конечно никто не хочет.

Варница — что-то вроде анклава, если можно так выразиться. Она со всех сторон окружена территорией, подконтрольной сепаратистам ПМР, но при этом есть дорога, которая напрямую связывает ее с Молдовой. Эта дорога обслуживается молдавскими службами.

Граница в Варнице между Молдовой и ПМР выглядит так. У приднестровцев будка с «пограничниками» и вагончик, где можно сделать регистрацию. С молдавской стороны ничего нет — въезжай кто хочешь.

В других местах границы факту нет вообще. На дороге из Варницы в поселок Северный нет никаких постов.

Чтобы попасть в центр Бендер жителям этого микрорайона приходится ехать через Варницу на автобусе №7, который одновременно является городским и международным. В автобусе можно расплачиваться и приднестровскими рублями, и молдавскими леями (ими платят жители Варницы). На других городских маршрутах Бендер принимают уже только рубли. Паспорта никто не проверяет. Вот где можно легко возить любой контрабас)))

В Бендерах все названия и табличек — на русском. В Варнице — на молдавском. Висят молдавские флаги.

В Варнице ходят приднестровские рубли, но при этом их невозможно обменять в официальном обменнике. Вообще, Молдова — это просто рай для всяких махинаций. Если с точки зрения закона приднестровские рубли не считаются деньгами, значит их можно печатать дома, и за это ничего не будет (если в ПМР не ездить, хе-хе).

Из-за казуса с Варницей в Бендерах работает аж три железнодорожных вокзала. Два еще с советских времен, а третий Молдова построила в Варнице уже в годы независимости. Правда, это скорее не вокзал, а платформа. Но оттуда можно уехать поездом в Кишенев.

Завод, который виднеется дальше, уже контролируется Приднестровьем.

Источник: deniskazansky.com.ua