Эксперт: Если Макрон начнет решать кризис на Донбассе – он политик мирового уровня

29.05.2017 18:40

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно хорошо себя зарекомендовать в "нормандских переговорах" через урегулирование украинского кризиса, что позволит ему быть не просто главой "большой" страны, но и политиком мирового уровня. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, Макрон, вероятно, после встречи с Путиным созвонится с президентом Украины Петром Порошенко, чтоб понять позицию двух сторон, после чего проконсультируется с Меркель по украинскому вопросу.

Кроме того, французскому президенту выгодно проведение встречи в "нормандском формате", а решение украинского кризиса добавит ему политического веса среди мировых "тяжеловесов".

"Проведение встречи в "нормандском формате" очень выгодно Макрону. Он новоизбранный президент. И если Макрон сейчас начнет решать такие глобальные проблемы, как кризис на востоке Украины, значит, он политик мирового уровня. То есть ему нужно самоутвердиться и показать себя с лучшей стороны в глазах тех же французов. У Меркель ситуация противоположная – у нее скоро выборы. И играть в лотерею она себе позволить не может. Ей нужно либо быть уверенной в эффективности встречи в "нормандском формате", либо оттягивать ее проведение до окончания выборов", – сказал Жданов.

Как рассказывал российский оппозиционер Константин Боровой, президент России Владимир Путин использует встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном для продвижения идеи о бессмысленности санкций, а тот, в свою очередь, напомни, что нужно уважать чужие границы.

Источник: http://www.segodnya.ua