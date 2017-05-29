Кремль готовит новые пакости: где еще проявится «русский мир»?

29.05.2017 18:17

Лидеры стран G7 в итоговой декларации саммита "Большой семерки" отметили, что санкции против России могут быть расширены. Условием для их снятия остаются выполнение Минских соглашений и уважение суверенитета Украины.

Почему, несмотря на заявления Запада, Кремль не откажется от провокаций, которые грозят не только Украине, Апострофу рассказал лидер российской оппозиционной политической партии "Западный Выбор" Константин Боровой.

Россия не смогла расколоть Запад и навязать ему свое видение ситуации в Украине. Более того, раскол по линии ЕС-США тоже не получился. Благодаря провокациям, которые совершались в Сирии, Россия в очередной раз подтвердила свою непредсказуемость и неадекватность. Несоблюдением соглашений она напугала Запад.

Технология действий Кремля заключается в создании с помощью провокаций различных напряжений. Любая нестабильность помогает проводить политику по расколу Европы и западного сообщества, принуждать к переговорам и ответным действиям. Грубо говоря, делать все, чтобы не забывали о существовании России. Новые провокации, безусловно, будут. В связи с тем, что Кремль совсем слабеет, он не имеет возможности проводить масштабную пропагандистскую кампанию, у него не хватает ресурсов на военные авантюры. А мелкие пакости будут продолжаться обязательно. Самым вероятным местом для таких пакостей остается Сирия, но не исключены действия на территории Украины.

Новые санкции против Кремля, согласно декларации саммита G7, могут быть введены после этих провокаций. Наша задача сейчас - ждать и стараться угадать, где президент РФ Владимир Путин организует очередную провокацию или серию провокаций. Учитывая такую стратегию Кремля, не стоит рассчитывать на продвижение в Нормандском и Минском форматах, поскольку основная технология, которая там применяется Россией, - шантаж.

От предстоящей встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном тоже не стоит ничего ожидать. У Макрона достаточно жесткая позиция, полагаю, что он напомнит Путину о его обязательствах и обязательствах России уважать чужие границы. Будут произнесены ритуальные слова о сотрудничестве. Путин использует эту встречу для того, чтобы продвигать свою идею о бессмысленности санкций, ненужности изоляции России. В этой встрече будет больше протокольного, чем каких-то продвижений. Сам Путин не заинтересован в этом продвижении и делает все, чтобы оно было невозможным.

Путин заинтересован только в решении одной задачи - сохранении его личной власти и власти его группы. Для того, чтобы сохранять власть, нужно проводить эту политику изоляционизма.

Источник: http://from-ua.com