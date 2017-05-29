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«Квартал 95» жестко высмеял таланты Кличко (ВИДЕО)
29.05.2017 07:11
Студия "Квартал 95" во время выступления на фестивале в Турции показали пародию на мэра Киева Виталия Кличко.
В ней объектом для шуток стали музыкальные таланты чиновника, такой сарказм вызвал сам Кличко, сыграв на гитаре в одном из интервью, пишет РБК.
"В гостях у музыкальной программы "Этот мэр придуман не нами" исполнитель своих КГГА-вторских песен, музыкант, работающий в стиле бард-хаос Виталий Владимирович Кличко собственной персоной", - представили юмористы.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, мэр, Кличко, шутка, Квартал 95
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