«Квартал 95» жестко высмеял таланты Кличко (ВИДЕО)

29.05.2017 07:11

Студия "Квартал 95" во время выступления на фестивале в Турции показали пародию на мэра Киева Виталия Кличко.

В ней объектом для шуток стали музыкальные таланты чиновника, такой сарказм вызвал сам Кличко, сыграв на гитаре в одном из интервью, пишет РБК.

"В гостях у музыкальной программы "Этот мэр придуман не нами" исполнитель своих КГГА-вторских песен, музыкант, работающий в стиле бард-хаос Виталий Владимирович Кличко собственной персоной", - представили юмористы.

Источник: http://from-ua.com