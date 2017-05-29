Легендарный украинский футболист стал торговцем оружием

29.05.2017 19:28

Бывший страж ворот сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Шовковский решил попробовать себя в сфере торговли оружия.

Об этом стало известно из сообщения в социальной сети, опубликованного на странице его бизнес партнера Ивана Киро, передает Апостроф.

Сам футболист свой новый вид занятий еще не прокомментировал.

Отметим, что легендарный страж ворот решил завершить карьеру футболиста лишь прошлой зимой. После этого 42-летний голкипер объявил о планах стать тренером и даже завершил тренерские курсы.

Шовковский защищал цвета киевского "Динамо" с 1993-го года. На счету именитого голкипера 92 матча в составе сборной Украины.

Источник: http://from-ua.com