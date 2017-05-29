Макрон зробив важливу заяву з приводу України

29.05.2017 07:19

Новообраний французький президент Емануель Макрон заявив, що він виступає ініціатором якомога швидшої зустрічі «нормандської четвірки» щодо України, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.



Таку заяву французький політик озвучив під час саміту «Великої сімки», що відбувся в Італії. Макрон зауважив, що зустріч щодо кризової ситуації на українському Донбасі варто провести в найближчий час, залучивши до засідання представників Російської Федерації, Німеччини та України. Крім того, Еммануель Макрон наголосив, що прагне обговорити під час цієї зустрічі українське питання «без жодних поступок для росіян».



Слід нагадати, що напередодні, лідери країн «Великої сімки» також виступили зі спільною заявою, в якій вони закликали Росію виконувати Мінські домовленості, інакше існує ймовірність посилення санкційних обмежень щодо Москви на тлі подій, що розгортаються на сході України. У документі відмітили, що країни G7 готові до обмежувальних зах