Прорыв в решении конфликта на Донбассе возможен уже в ближайшие два месяца

29.05.2017 14:15

Прорыв в переговорах относительно разрешения конфликта на Донбассе возможен уже в ближайшие полтора-два месяца. Такое мнение выразила ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра «Россия – Украина» Александра Решмедилова в комментарии ГолосUA.

Эксперт сообщил, что украинский вопрос фигурировал/будет фигурировать на полях саммитов НАТО, G7 и G20.

«И все это происходит буквально в следующие 1,5-2 месяца. Именно эти встречи могут подарить прорыв в решении украинского вопроса», - отметил эксперт.

По ее словам, невзирая на безальтернативность Минского процесса, поиск вариантов, модификаций, корректировок договоренностей продолжается из-за слабости, поэтому именно сейчас возможен серьезный сдвиг с мертвой точки.

По мнению политолога, новые идеи могут привнести новые западные игроки – президент Франции Эммануэль Макрон, глава США Дональд Трамп, а также представители власти Канады, которая также подключается к решению украинского вопроса.

При этом А. Решмедилова напомнила, что формат Большой семерки, как другие аналогичные международные переговорные форматы, нарабатывался годами усилиями целых поколений политических деятелей разных стран, поэтому его функционирование очень важно, несмотря на отсутствие мгновенного результата в разрешении важных проблем.

Источник: http://from-ua.com