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Російський політик закликав Україну до негайного запровадження візового режиму з РФ
Україні слід негайно ввести візовий режим з Російською Федерацією. Як передає replyua.net, відповідну думку в інтерв'ю «Обозревателю» висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий.
«Чи можна підтримувати дружні дипломатичні відносини, безвізовий режим з країною-агресором? Можна, - кажуть деякі, - це вигідно державі, частини громадян, які можуть переїжджати», - зауважив він.
«Якщо це держава, незалежна держава, то ніяких питань не повинно бути, вигідно це чи не вигідно - з агресором трішечки торгувати, трішечки заробляти, трішечки дружити. Чому Україна у випадку з Донбасом продовжувала економічні відносини з відвертими бандитами. Тому що було економічно вигідно фінансувати бандитів. Це правильно чи ні? Ні! Була велика дискусія, якийсь божевільний Боровий говорив, що не можна торгувати з терористами, з бандитами, з вбивцями. Дякувати Богу, це питання вирішили», - сказав Боровий. Він переконаний в тому, що тут ніяких питань бути не може. «Звичайно, давно треба було ввести візовий режим. Стежити за діями агресора обов'язково потрібно», - підкреслив політик.
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, визовый режим
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