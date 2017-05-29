Темная сторона безвиза: украинцев кое о чем предупредили

29.05.2017 11:00

С вступлением в силу безвизового режима между Евросоюзом и Украиной на польско-украинской границе вырастет количество отказов во въезде. Об этом информирует Пограничная служба Польши в ответ на информационный запрос Укринформа, пишет Обозреватель.

Причиной этому послужит то, что безвизовым режимом будут пытаться воспользоваться лица, которым ранее могло бы быть отказано во въезде еще на этапе получения визы.

В польском ведомстве отметили, что в результате либерализации визового режима бремя проверки цели въезда будет ложиться на плечи исключительно пограничников, которые будут выполнять задачи в процессе пограничной проверки.

"Проверка цели въезда на территорию Польши является одним из важнейших элементов пограничного контроля с точки зрения безопасности страны. Мы предполагаем, что в результате отмены визового режима на границе появится больше туристов, которые в нынешних условиях не получили бы визы, следовательно, увеличится количество отказов во въезде на территорию Польши", - информируют польские пограничники.

Источник: http://from-ua.com