Трамп меняет курс по Украине. Новый план США

29.05.2017 19:00

Белый дом решил принимать активное участие в решении украинского кризиса, говорят эксперты и инсайдеры.

Администрация президента США Дональда Трампа меняет планы и берет курс на активное участие в решении ситуации в Украине.

Об этом пишет влиятельный обозреватель издания Washington Post Джош Рогин, ссылаясь на американские официальные лица, а также внешних экспертов и политиков.

Инициатива перезапуска диалога по Украине исходит от госсекретаря Рекса Тиллерсона, который ранее лично вел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и министром Сергеем Лавровым.

Корреспондент.net разбирался в новых "решительных" планах Трампа и его администрации по Украине.

Ребята, вы должны помириться

Предыдущий американский президент Барак Обама уделял конфликту в Украине большое внимание с самого его начала, а вице-президент Джо Байден был неофициальным куратором украинской темы в Белом доме.

Дональд Трамп во время предвыборной гонке говорил об Украине только в контексте того, что собирался пересмотреть отношение к аннексии Крыма.

В марте во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Белый дом Трамп сказал ей, что украинский кризис является сферой ответственности Европы и США не будут сильно в него вовлекаться.

А недавно американский президент принял у себя в Овальном кабинете министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Встреча произошла на следующий день после визита Лаврова.

"Я сказал, ребята, вы должны помириться, вы должны помириться", - заявил позднее Трамп в интервью на телеканале Fox News.

Таким образом, Трамп уже стал своеобразным "посредником" между Киевом и Москвой. С этого момента, как отмечает обозреватель WP, сдвиг в позиции Трампа по Украине стал очевидным.

Идея Тиллерсона и ее суть

Причиной вероятного включения Трампа в решение украинского вопроса является желание американского президента нормализовать отношения с Россией, а на пути этого стоит нарушение Москвой украинского суверенитета.

Для Тиллерсона Украина - это то место, где пока еще заблокированный план Трампа относительно улучшения американо-российских отношений может быть приведен в действие.

Идея госсекретаря, как пишет обозреватель WP, заключается в том, чтобы возобновить ту версию мирных переговоров, в которую в прошлом году была вовлечена администрация Барака Обамы.

Пока все еще находится на ранней стадии, однако известно, что Тиллерсон расчитывает на то, что новые условия и новые действующие лица могут обеспечить лучшие результаты, чем у бывшего президента США.

Как пишет Рогин, американские официальные лица и другие наблюдатели подтвердили, что Тиллерсон провел многочисленные дискуссии с Лавровом по поводу продвижения вперед в этом вопросе.

Кроме того, отмечает автор, можно говорить о наличии активного межведомственного процесса по выработке новой стратегии, в котором принимает участие и аппарат вице-президента Майка Пенса.

Уже давно стало известно, что Белый дом подыскивает спецпосланника по украинскому вопросу. В администрации Обамы такой пост занимала Викторя Нуланд, однако ей не удалось договориться с Россией.

Посланник Тиллерсона должен оживить американо-российский дипломатический канал связи с помощником Путина Владиславом Сурковым, которого автор называет кремлевским серым кардиналом. Замену Нуланд пока не нашли.

WP отмечает, что Путин больше не может тянуть время в ожидании прихода к власти более благосклонно настроенной администрации в Америке, да и в Европе в ближайшее время не станут более дружественными в отношении России.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст говорит, что Трамп может использовать угрозу новых санкций или даже реальное их введение для оказания давления для того, чтобы Путин получил больше стимулов для уступок.

Как говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона и НАТО Александр Вершбоу, подобная сделка возможна, если команда Трампа разработает новый подход.

Он должен быть основан на предложении о смягчении ограниченных санкций только после выполнения Россией минских соглашений.

Обозреватель WP отмечает, что, даже если Трамп потерпит неудачу в заключении сделки с Москвой, то, по крайней мере, будут ясны истинные намерения Путина и у Вашингтона не будет другого выбора, кроме как активно противодействовать российской агрессии, увеличить поддержку Киева, включая военную, и отказаться от идеи еще одной перезагрузки отношений с Россией.

Европа только за

Европейские официальные лица, со своей стороны, приветствуют подобные усилия администрации Трампа.

"Мы весьма ценим то, что новая администрация будет более активно вовлечена в решение украинского вопроса. Вначале создавалось впечатление, что она не очень заинтересована в этом вопросе. Однако ситуация во многом изменилась", - сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 17 мая в беседе с Washington Post после встречи с Тиллерсоном.

Германия и Франция являются участниками нормандского формата, то есть попыток реализовать принятые в 2015 году минские соглашения.

Автор WP отмечает, что Минск-2 сейчас застопорились из-за нарушения соглашения о прекращении огня со стороны сепаратистов и отсутствия движения в украинском политическом процессе.

"Мы знаем, что Россия будет делать шаги только в том случае, если американцы тоже будут на борту и будут заставлять их делать больше для прекращения огня, а также для отвода тяжелых вооружений из этого региона. Русские знают, что поведение России в Украине является предварительным условием для сотрудничества с Россией в других областях", - сказал Габриэль.

На 30 мая в Берлине намечена встреча министров иностранных дел стран нормандского формата. Дипломаты будут обсуждать ухудшение ситуации в Донбассе.

Более жесткий подход к Киеву

Эксперты считают, что подход администрации Трампа будет более жестким, чем при Обаме.

Вашингтон уже заявил, что собирается поставлять Украине вооружение только в кредит, а безвозмездной военной помощи уже не будет.

"Вместо того, чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей", - говорили в Белом доме.

При этом в проекте федерального бюджета США на 2018 финансовый год включена возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения, чего никогда не было в предыдущих бюджетах.

Кроме того, Трамп решил урезать международную финансовую помощь.

В частности, выделяемые Украине средства по линии Госдепа в 2018 финансовом году предполагалось урезать почти на 70 процентов - до 177 миллионов долларов. Ранее Америка планировала выделить Украине 570 миллионов.

Пять слагаемых решения украинского кризиса

Накануне визита Трампа на саммиты НАТО и Большой семерки издание Finacial Times вышло со статьей Чарльза Купчана, профессора кафедры международных отношений Джорджтаунского университета и бывшего специального внешнеполитического советника Обамы, под названием "Европейское турне Дональда Трампа дает шанс на разрешение украинского конфликта".

Эксперт называет составляющие разрешения украинского кризиса.

Во-первых, Вашингтон должен играть более активную роль в выполнении минских соглашений, а в качестве первого шага администрация Трампа должна назначить специального посланника на этих переговорах.

Во-вторых, Трамп должен сам подтвердить готовность придерживаться политики санкций и убедить в этом своих европейских партнеров - до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств по минским соглашениям.

В-третьих, Вашингтон и его европейские партнеры должны ясно дать России понять, что она должна прекратить насилие в Донбассе, прежде чем Украина предоставит этому региону автономию. Первым шагом должен быть отвод российских войск и подразделений сепаратистов от линии огня и сдача ими оружия в запечатанное место хранения - и все это под международным контролем.

В-четвертых, при условии готовности России идти на такие шаги, Киев должен утвердить выборы в Донбассе, региональную автономию после выборов и амнистию большей части сепаратистов.

В-пятых, по крымскому вопросу Запад должен придерживаться политики "каждый остается при своем мнении".

"Хотя в приличном обществе вслух этого никто не скажет, но Крым, по всей видимости, на неопределенный срок останется в руках России", - отмечает автор.

Источник: http://korrespondent.net