Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...

29.05.2017 07:04

Философ Сергей Дацюк в эфире Ukrlife.TV рассказал, что вместо общественного договора и гражданского общества в Украине сформировался олигархический консенсус, который даже в условиях войны связан вместе с российскими олигархами и Владимиром Путиным.

Он уверен, что украинская власть взяла курс на раскол страны, не понимая, что ее тактический союз с Россией во время войны приведет к федерализации Украины или даже демонтажу Украины, пишет elise.com.ua.

Во всех смыслах интересный эфир с Сергеем Аркадьевичем. Полное видео ниже.

О том, что Порошенко сделал все для того чтобы Путин и его силы взяли реванш на определенной украинской территории говорит и известный военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что Москва опять меняет политику по отношению к Киеву, и теперь Кремль пытается взять реванш с политической точки зрения.

Жданов уверен, что сейчас открывается большое поле для деятельности российских спецслужб. «Кремль приложит титанические усилия к тому, чтобы пророссийские силы на следующих выборах получили наибольшее количество голосов, особенно в местных советах.

При этом пророссийским силам нет смысла стремиться в Верховную Раду, достаточно в местных советах иметь подавляющее большинство», отметил эксперт. По его словам, для свержения режима Януковича областные советы вышли из подчинения Киеву, и именно это сейчас снова может произойти в стране.

«Местные кланы создают муниципальную полицию – завтра они создадут батальон территориальной обороны, вооружат его, а послезавтра скажут – почему мы должны 80 процентов налогов отдавать в центр? Мы в лучшем случае отдадим 10 или 20 процентов, остальное оставим себе. И будем внутри себя сами вариться и сами принимать свои законы», добавил Жданов.

Источник: http://from-ua.com