«Яндекс» передавал российским спецслужбам персональные данные украинцев — СБУ. ВИДЕО

30.05.2017 09:40

Сегодня, 29 мая, в Киеве и Одессе прошли обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс», которую заподозрили в передаче в Российскую Федерацию персональных данных украинских граждан.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, спецслужбам иностранного государства передавались данные о роде занятий, образе жизни, жилище, жительстве, работе, досуге, источниках и размерах доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях украинцев.

Информация собиралась и передавалась, прежде всего, о сотрудниках правоохранительных и специальных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления.

В ходе обысков сотрудники СБУ обнаружили серверное оборудование и документацию. Их направят на экспертизу экспертизы, которая проверит факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины. Эксперты также проанализируют перенаправления трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории Российской Федерации.

Отмечается также, что продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Как сообщалось ранее, после запрета российских соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также поисковика «Яндекс» и портала «Mail.ru» украинская аудитория Рунета уменьшилась вдвое.

Источник fakty.ua