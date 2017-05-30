МИД Украины разъяснил, кому могут отказать во въезде в страны ЕС

30.05.2017 14:25

В Департаменте консульской службы МИД Украины разъяснили, при каких условиях гражданину Украины может быть отказано в пересечении границ стран ЕС. Соответствующая запись появилась в Facebook департамента в ответ на вопрос некого Богдана Л.

В числе поводов перечислены: наличие имени гражданина в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности; наличие имени в списке лиц, въезд которых запрещен хотя бы в одну из стран ЕС; осуждение в любой стране ЕС за преступления, предусматривающие уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год; если гражданин является объектом решения о выдворении из страны (принимается в случаях нелегального пребывания); при наличии доказательств участия в преступной деятельности, а также при отсутствии всех необходимых документов, подтверждающих цель поездки.