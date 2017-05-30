Путин может вынудить соседние страны согласиться разменять Украину на свою безопасность, считает Арестович

30.05.2017 13:25

Россия может захватить Беларусь и создать угрозу Балтии и странам Центральной Европы, чтоб те забыли об Украине. Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт Алексей Арестович.

По его словам, замысел Кремля в том, чтоб Европа перестала поддерживать Украину, заботясь о своей безопасности.

"Лукашенко сидит одновременно на шести горячих сковородках. Я думаю, что замысел России такой: сейчас берем Беларусь, создаем угрозу странам Балтии, Польше и Центральной Европе. И, судя по замыслу, расчет идет на то, что поляки, прибалты и НАТО, перепуганные российской военной мощью и возможностью локальной ядерной войны где-нибудь в районе Калининграда, забудут про Украину и разменяют украинскую безопасность на собственную, что Запад сдастся", – рассказал Арестович.

Кроме того, как он считает, что благодаря Сирии посговорчивей станут США, с которыми Москва может переиграть ситуацию в Украине.

Он подчеркнул, что таких глобальных решений Кремля не будет, пока в германии не пройдут выборы.

"Меркель переизберется или нет? Им нужно понимать новый расклад сил в Европе. Германия является гарантом "минского процесса" и основной силой, которая решает этот вопрос в рамках Евросоюза", – добавил военный эксперт.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что его страна никогда не пойдет на агрессию против дружественной Украины. Он уверял украинского президента, что никто не втянет Беларусь в войну с украинцами.