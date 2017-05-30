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РФ пытается "похитить" украинских исторических личностей
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия использует все методы для того, чтобы препятствовать Украине на пути к Европе.
"Кремль, пораженный хронической украинофобией, пакостил нам на каждом шагу. Он использовал все имеющиеся ресурсы, деньги, пропаганду, вранье, интриги, разведывательные структуры, группы влияния. Ему подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза, которые использовали бюрократические зацепки и создавали новые", - сказал он в своем обращении по случаю ратификации парламентом Нидерландов Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
По его словам, все это делалось с единственной целью – "сделать невозможным ратификацию Соглашения, похоронить его и соответственно остановить курс Украины на воссоединение с европейской семьей". "Именно воссоединение, поскольку исторически мы были ее частью. Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери, киевлянки Анны Ярославовны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы своровать в российскую историю", - сказал президент.
Источник interfax.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, похищение, история, Порошенко
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