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Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украина-ЕС

30.05.2017 16:00
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Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Верхней палатой парламента Нидерландов сегодня, 30 мая, принят закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Таким образом, последняя страна ЕС поддержала этот международный договор по углублению политической, торговой, культурной интеграции между Украиной и объединением, а также по укреплению безопасности.
"За" проголосовало почти две трети сессионного зала. Всего в Сенате Нидерландов 75 членов.
Ранее законопроект одобрила нижняя палата голландского парламента. Теперь документ о ратификации соглашения должно утвердить правительство страны, после чего он попадет на подпись к королю Нидерландов Виллему-Александру.



Теги: Украина, Европейский союз, Нидерланды, ассоциация
 
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