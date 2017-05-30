Сенат Нидерландов одобрил соглашение об ассоциации Украина-ЕС

30.05.2017 16:00

Верхней палатой парламента Нидерландов сегодня, 30 мая, принят закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Таким образом, последняя страна ЕС поддержала этот международный договор по углублению политической, торговой, культурной интеграции между Украиной и объединением, а также по укреплению безопасности.

"За" проголосовало почти две трети сессионного зала. Всего в Сенате Нидерландов 75 членов.

Ранее законопроект одобрила нижняя палата голландского парламента. Теперь документ о ратификации соглашения должно утвердить правительство страны, после чего он попадет на подпись к королю Нидерландов Виллему-Александру.