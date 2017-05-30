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В Госпогранслужбе объяснили условия безвиза для детей
Для путешествий в страны Европейского союза дети также должны иметь биометрический паспорт. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Чтобы ездить в Европу без визы, обязательно нужно иметь биометрический загранпаспорт гражданина Украины. Такая же норма касается и детей. При этом, паспорт гражданина Украины для выезда за границу детям от рождения и до 16 лет оформляется сроком на 4 года. После 16 лет выдаются паспорта с полным сроком действия – на 10 лет. А вот украинцам с обычными, не биометрическими загранпаспортами, нужно, как и раньше, оформлять визу. Оформляя документ для поездок ребенка за границу, обратите внимание, что до 12 лет дети не сдают отпечатки пальцев, тем не менее, такой паспорт сохраняет статус биометрического и дает разрешение на безвизовый въезд в ЕС. Уже с 12 лет эта процедура является обязательной, а подпись ребенка при оформлении паспорта ставится, начиная с 14 лет", – рассказали в ГПСУ.
Также в ведомстве отметили, что дети до 16 лет не имеют права сами путешествовать без сопровождения взрослых.
"Отдельно отметим, дети в возрасте от 16 лет и старше имеют право путешествовать в Европу без виз самостоятельно, до 16 лет выезжать за пределы Украины можно только в сопровождении обоих родителей, или в сопровождении одного из родителей или с доверенным лицом, имея при себе нотариально заверенное согласие родителей. Также запомните, если ребенок в возрасте до 16 лет выезжает с одним из родителей (опекунов, усыновителей), то необходимо нотариально заверенное согласие второго родителя (опекуна, усыновителя), – сообщили в Госпогранслужбе.
Напомним, с 11 июня украинцы, которые являются владельцами биометрических паспортов, смогут свободно пересекать границу и посещать практически любую страну Европейского союза, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые не являются членами ЕС, но подписали Шенгенское соглашение.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, дети, безвизовый режим, биометрический паспорт
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