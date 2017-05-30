В МИД РФ заявили, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС имеет "антироссийскую сущность"

30.05.2017 22:30

Захарова утверждает, что голландские политики "обвели вокруг пальца" свой народ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила ратификацию парламентом Нидерландов Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, как обман голландскими политиками своих избирателей. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

"Фактически, голландский народ, сказавший (на референдуме – Ред.) "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном", – заявила Захарова.

Как сегодня стало известно, Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) поддержала ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщалось, Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) 23 февраля официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Для завершения процесса ратификации Соглашение должно быть также ратифицировано правительством Нидерландов.

Источник segodnya.ua