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Медведчук: Все больше предприятий пытаются восстановить связи с РФ

31.05.2017 15:50
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Медведчук: Все больше предприятий пытаются восстановить связи с РФ

Власть понимала все последствия подписания ЗСТ с Евросоюзом, считает лидер Украинского выбора. Ради договора о зоне свободной торговли с Евросоюзом Украина нарушила "Большой договор" – договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

По его мнению, подписав Соглашение об ассоциации, киевская власть продемонстрировала, что готова принести в жертву евроинтеграционной идее социально-экономическую стабильность и благосостояние своего народа.

"Сегодня украинские граждане, пресытившись пафосными речами еврореформаторов о "европейской идее", "европейском выборе", "европейском будущем", понимают: экономические, национальные интересы страны должны превалировать над политикой и геополитикой. Именно поэтому все больше украинских предприятий пытаются восстановить торгово-экономические связи с РФ, чтобы выжить, встать на ноги и, в соответствии со стратегией национального успеха, построить независимую от внешнего управления, суверенную, свободную Украину", – подытожил Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что зона свободной торговли с ЕС – это стратегическая ошибка Киева, за которую Украина уже заплатила и продолжает платить слишком высокую цену.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, предприятие, Медведчук
 
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