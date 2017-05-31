- При введении виз с РФ Украину ждут четыре проблемы - МИД19:50
- В Киеве корабельщики вышли на протест из-за огромного долга по зарплате19:30
- Украина за три месяца увеличила импорт улиток в 11 раз19:10
- В Раде хотят ввести языковые квоты для печатных СМИ18:50
- 25 ФУР ИЗУРОДОВАННЫХ ТРУПОВ, ПОГИБШИХ ЗА ПРОДАЖНУЮ ВЛАСТЬ: ЗЯТЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ УКРАИНЫ ПОСЕДЕЛ ОТ УВИДЕННОГО В “АТО” 18:30
- Женщины — офицеры запаса станут «под ружье» вместе с мужчинами18:10
- Задержаны 42 человека в ходе попытки рейдерского захвата зернокомплекса17:50
- Сепаратисты врут о потерях «Азова» и дезертирах среди ВСУ в секторе «Мариуполь»17:10
- "Великий и непревзойденный" Путин стоял перед Макроном как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался - Сотник16:30
- В ОБСЕ рассказали о нерадостной ситуации в центрах компактного проживания переселенцев16:10
Медведчук: Все больше предприятий пытаются восстановить связи с РФ
Власть понимала все последствия подписания ЗСТ с Евросоюзом, считает лидер Украинского выбора. Ради договора о зоне свободной торговли с Евросоюзом Украина нарушила "Большой договор" – договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.
По его мнению, подписав Соглашение об ассоциации, киевская власть продемонстрировала, что готова принести в жертву евроинтеграционной идее социально-экономическую стабильность и благосостояние своего народа.
"Сегодня украинские граждане, пресытившись пафосными речами еврореформаторов о "европейской идее", "европейском выборе", "европейском будущем", понимают: экономические, национальные интересы страны должны превалировать над политикой и геополитикой. Именно поэтому все больше украинских предприятий пытаются восстановить торгово-экономические связи с РФ, чтобы выжить, встать на ноги и, в соответствии со стратегией национального успеха, построить независимую от внешнего управления, суверенную, свободную Украину", – подытожил Медведчук.
Ранее Медведчук заявлял, что зона свободной торговли с ЕС – это стратегическая ошибка Киева, за которую Украина уже заплатила и продолжает платить слишком высокую цену.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, предприятие, Медведчук
- СБУ завела уголовное дело: "Активистов на востоке Украины финансирует российский банк"
- Стало известно, сколько украинцев получили гражданство РФ за последние три года
- Полицейская миссия на Донбассе противоречит Минску-2, но наблюдатели ОБСЕ могут иметь личное стрелковое оружие – глава МИД РФ
- Американская компания станет крупнейшим производителем свинины в Украине
- Все меньшее число россиян хотели бы, чтобы ОРДЛО стало частью РФ
- 25 ФУР ИЗУРОДОВАННЫХ ТРУПОВ, ПОГИБШИХ ЗА ПРОДАЖНУЮ ВЛАСТЬ: ЗЯТЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ УКРАИНЫ ПОСЕДЕЛ ОТ УВИДЕННОГО В “АТО” 18:30
- Женщины — офицеры запаса станут «под ружье» вместе с мужчинами18:10
- Одни люмпены: Тымчук рассказал о катастрофической проблеме РФ с "армиями" "ДНР"-"ЛНР". ВИДЕО17:30
- Сепаратисты врут о потерях «Азова» и дезертирах среди ВСУ в секторе «Мариуполь»17:10
- В ОБСЕ рассказали о нерадостной ситуации в центрах компактного проживания переселенцев16:10
- Боевики звена "сержанты и рядовые" в ОРДЛО не хотят воевать15:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 31 МАЯ13:21
- ОБСЕ подтвердили, что Красногоровку расстреляли с территорий, оккупированных боевиками "ДНР" 13:20
- В пунктах пропуска на Донбассе скопилось почти 800 авто12:10
- Один украинский военный погиб, пятеро получили ранения за минувшие сутки в зоне АТО10:40
- При введении виз с РФ Украину ждут четыре проблемы - МИД19:50
- В Киеве корабельщики вышли на протест из-за огромного долга по зарплате19:30
- Украина за три месяца увеличила импорт улиток в 11 раз19:10
- В Раде хотят ввести языковые квоты для печатных СМИ18:50
- 25 ФУР ИЗУРОДОВАННЫХ ТРУПОВ, ПОГИБШИХ ЗА ПРОДАЖНУЮ ВЛАСТЬ: ЗЯТЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ УКРАИНЫ ПОСЕДЕЛ ОТ УВИДЕННОГО В “АТО” 18:30
- Женщины — офицеры запаса станут «под ружье» вместе с мужчинами18:10
- Задержаны 42 человека в ходе попытки рейдерского захвата зернокомплекса17:50
- Одни люмпены: Тымчук рассказал о катастрофической проблеме РФ с "армиями" "ДНР"-"ЛНР". ВИДЕО17:30
- Сепаратисты врут о потерях «Азова» и дезертирах среди ВСУ в секторе «Мариуполь»17:10
- В Таиланде дикие слоны нападают на грузовики, перевозящие фрукты16:50
- В Украине растет количество фальшивых денег11:40
- Стало ясно: Путин - бесперспективен09:01
- Минздрав спешно готовит запрет российских лекарств: чем это грозит украинцам08:42
- Поселок «Октябрьский»: жизнь вблизи Донецкого аэропорта07:29
- Где в Украине производят и продают поддельные лекарства06:51
- Как доказать трудовой стаж для пенсии21:55
- Не нужны России: Известный одесский сепаратист бежал в Крым, но там на него наплевали19:03
- Луганский журналист побывал в Антарктиде.Отстранился от политики, «зрады», проблем 15:21
- Относительно легализации игровых: Государство жаждет, чтобы его обманули08:54
- Клещи чаще всего кусают в области шеи, в подколенной ямке или паху08:35
- Гидрометцентр: на Украину надвигается мощный циклон с грозовыми ливнями
- Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...
- Сколько лет живут разные знаки Зодиака
- Захарченко заявил, что его могут убить: на концерте Кобзона в Донецке главарь "ДНР" сделал откровенное признание
- Прорыв в решении конфликта на Донбассе возможен уже в ближайшие два месяца
- Пенсионеры-переселенцы остаются привязанными к месту регистрации как ВПЛ, – юрист
- США хотят переговоров с шефом боевиков «ЛДНР» - Washington Post
- 7 привычных продуктов, которые могут нас убить
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат
- В Седово боевики распугали курортников и оставили жителей без заработка