Тымчук назвал область Украины, которую может попытаться захватить Путин. ВИДЕО

31.05.2017 13:40

Народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что Россия может предпринять попытки захватить Херсонскую область Украины. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

На такой шаг, по мнению эксперта, российское руководство может пойти ради обеспечения жизнедеятельности аннексированного полуострова.

"Чаще всего говорят, что через 5-6, максимум через 10 лет пресной воды в Крыму не будет вообще. Как раз из-за деятельности промышленных предприятий и, в первую очередь, нашего великого украинского диверсанта. Которого у нас почему-то не любят. То есть в этих условиях необходимо контролировать, как минимум, Херсонскую область для того, чтобы обеспечить нормальное не просто соединение с Россией, а существование полуострова", - говорит Тымчук.

Это объясняется тем, что даже при условии удачного завершения строительства Керченского моста, оккупанты не смогут поднять, к примеру, сельское хозяйство полуострова.

Эксперт поясняет, что если идея по созданию "Бессарабской народной республики" в Одесской области провалилась, то в Херсонской области ситуация сложнее.

"Мы на протяжении февраля-марта этого года мониторили очень плотно ситуацию в Херсонской области по всем направлениям – и выявили достаточно большое количество очагов напряжения", - говорит Тымчук. При этом он считает необходимым усиливать оборону Херсонской области и передислоцировать туда механизированную бригаду из Кировограда.

"Поскольку фактически один батальон ВСУ на всю Херсонскую область – при том, что там находится административная граница с Крымом, при том, что Херсонская область имеет огромное стратегическое значение именно как ключ к Крыму - это не просто мало. Это, по-моему, преступление – держать там такую мизерную численность войск!", - считает эксперт.