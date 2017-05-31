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Тымчук назвал область Украины, которую может попытаться захватить Путин. ВИДЕО
Народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что Россия может предпринять попытки захватить Херсонскую область Украины. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".
На такой шаг, по мнению эксперта, российское руководство может пойти ради обеспечения жизнедеятельности аннексированного полуострова.
"Чаще всего говорят, что через 5-6, максимум через 10 лет пресной воды в Крыму не будет вообще. Как раз из-за деятельности промышленных предприятий и, в первую очередь, нашего великого украинского диверсанта. Которого у нас почему-то не любят. То есть в этих условиях необходимо контролировать, как минимум, Херсонскую область для того, чтобы обеспечить нормальное не просто соединение с Россией, а существование полуострова", - говорит Тымчук.
Это объясняется тем, что даже при условии удачного завершения строительства Керченского моста, оккупанты не смогут поднять, к примеру, сельское хозяйство полуострова.
Эксперт поясняет, что если идея по созданию "Бессарабской народной республики" в Одесской области провалилась, то в Херсонской области ситуация сложнее.
"Мы на протяжении февраля-марта этого года мониторили очень плотно ситуацию в Херсонской области по всем направлениям – и выявили достаточно большое количество очагов напряжения", - говорит Тымчук. При этом он считает необходимым усиливать оборону Херсонской области и передислоцировать туда механизированную бригаду из Кировограда.
"Поскольку фактически один батальон ВСУ на всю Херсонскую область – при том, что там находится административная граница с Крымом, при том, что Херсонская область имеет огромное стратегическое значение именно как ключ к Крыму - это не просто мало. Это, по-моему, преступление – держать там такую мизерную численность войск!", - считает эксперт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, Херсонская область, ВСУ, Тымчук
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