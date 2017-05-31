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Украина за три месяца увеличила импорт улиток в 11 раз
31.05.2017 19:10
В первом квартале 2017 г. Украина импортировала 11,2 т живых улиток на сумму $33,9 тыс. Для сравнения - в 2016 г. было ввезено менее 1 т, а в 2015 г. - 400 кг. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.
Рост импорта вызван повышением интереса украинцев к разведению улиток. Т.е. улиток закупали для наращивания их поголовья. Среди стран-поставщиков улиток в Украину лидируют Польша (10,2 т) и Литва (1т).
Напомним, ранее сообщалось, что за последние четыре года экспорт улиток из Украины вырос в 115 раз.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Литва, импорт, улитка
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