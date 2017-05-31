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Украинская таможня начала тормозить посылки с популярными смартфонами

31.05.2017 12:20
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Украинская таможня начала тормозить посылки с популярными смартфонами

На украинской таможне начали задерживать посылки со смартфонами Meizu и Xiaomi в связи с жалобой правообладателей. Об этом сообщает ain.ua.

В частности, по словам директора магазина "Розетка" Владислава Чечеткина, в последнее время клиенты не могут получить заказанные ими Meizu в связи с тем, что Государственная фискальная служба Украины получила письмо от правообладателей с жалобой на ввоз на территорию страны контрафактой продукции в марте текущего года, которому не помешали таможенные органы.

"На основании этого письма таможня не пропускает на территорию Украины посылки физических лиц. При этом нужно отметить, товары в цене до 150 евро, конечный покупатель — физическое лицо, житель Украины, более того, поводом послужил оригинальный товар, серийный номер которого указан", — рассказал он.

Что касается Xiaomi, то, по информации сообщества данного производителя Xiaomi Mi Community, с данной продукцией также случались подобные ситуации.

По словам представителя сообщества Дмитрий Лупича, клиенты хоть и не массово, но все же жаловались на инциденты такого характера.

В свою очередь, некоторые СМИ утверждают, что официальный представитель бренда Xiaomi Александр Шевченко заявлял, что посылки, состоящие из одного-двух товаров, могут свободно проходить таможенный контроль и их никто не будет задерживать.



Теги: Донбасс, таможня, смартфон, запрет, товар, ГФС
 
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