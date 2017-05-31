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В крымской "дочке" "Воли" повинились за запрет доступа в соцсети и Яндекс

31.05.2017 14:50
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В крымской "дочке" "Воли" повинились за запрет доступа в соцсети и Яндекс

Провайдер «Воля» объяснил решение о блокировании доступа к попавшим под санкции в Украине интернет-ресурсы на территории Севастополя и Крыма. Как заявили «Экономической правде» в техподдержке компании, блокирование доступа к ресурсам Яндекс, Mail.Ru и ВКонтакте, которое было осуществлено 31 мая 2017 года в Крыму и Севастополе, было временным и в ближайшее время доступ к сайтам будет восстановлен.

В компании объяснили, что на территории аннексированного Крыма работает не сама «Воля», а ее дочернее предприятие ООО «Телесвит».

Напомним, утром 31 мая абоненты украинского провайдера в Севастополе и Крыму, остались без доступа к ресурсам Яндекс, Mail.Ru и ВКонтакте. На сайте провайдера появилось сообщение, что таким образом компания, работающая на аннексированном полуострове в российском правовом поле, выполнила Указ Президента Украины Петра Порошенко.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, сайт, Яндекс, блокирование, соцсети
 
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