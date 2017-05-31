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"Великий и непревзойденный" Путин стоял перед Макроном как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался - Сотник
Президент России Владимир Путин чувствовал себя настолько уязвленным рядом с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что даже сорвался на прямые и бессмысленные угрозы. Российский журналист Саша Сотник резко высказался на своем Facebook в адрес лидера РФ Владимира Путина в контексте его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Выпорол да еще и поглумился. А "великий и непревзойденный" стоял перед ним как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался. Сглатывал и почесывал непутевый черепок", - написал журналист.
Также журналист отметил неудачные попытки хозяина Кремля "угрожать" продолжением агрессии на Донбассе. "В итоге выдал государственную тайну братвы: если не снимете санкции, будем терроризировать Донбасс и Украину и в дальнейшем. Так что лучше смягчайте, а то продолжим гадить с удвоенной силой... Насчет "удвоенной силы", это, конечно, понты. Никакой "удвоенности", учитывая скорое обрушение цен на нефть и похороны рубля, не будет", - добавил Сотник.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Франция, агрессия, санкции
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