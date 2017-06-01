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Эксперт прогнозирует подготовку «Газпромом» «зеркального» ответа на решение Стокгольмского арбитража
По мнению Геннадия Рябцева, заместителя директора научно-технического центра «Психея», российская сторона, скорее всего, не замедлится с ответом в связи с принятым накануне решением в арбитражном суде Стокгольма, передает replyua.net.
Например, отметил Рябцев, отвечая на вероятность отбора Украиной голубого топлива в качестве уплаты штрафа компанией «Газпром», российская газовая монопольная компания может прибегнуть к «зеркальным» мерам по отношению к украинским компаниям, которые находятся на территории России.
В ответ на вопрос, о чем говорил руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, когда, обращаясь к Украине, он сказал «Пускай пробуют», Рябцев подчеркнул, что он не может залезть Миллеру в голову и выяснить точный ход его мыслей.
Однако, добавил эксперт, так как «Газпром» - это национальная компания, введение новых санкций может касаться определенных украинских компаний или против их имущества, находящегося в России. В качестве примера Рябцев заявил, что у Украины очень много активов, расположенных на российской территории, в том числе, это липецкая фабрика «Roshen».
Теги: Донбасс, Газпром, суд, штраф, ответ
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