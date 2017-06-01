Петренко: Первые суммы штрафа с «Газпрома» уже зашли в киевскую казну

01.06.2017 16:16

Министр юстиции Павел Петренко сообщает о взыскании первых сумм с ОАО "Газпром" по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом и в ближайшее время обещает предоставить эту информацию в конкретных цифрах.

Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Уже взысканы первые суммы с "Газпрома" территории Украины. Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах", – пообещал министр.

Пос ловам Петренка, эти цифры будут "приятными".

"Мы наработали механизм взыскания средств и другого имущества с данной компании, в том числе через механизмы правовой помощи и сотрудничества с другими странами", – рассказал глава ведомства.

Он сообщил, что "уже сейчас арестовано определенное имущество "Газпрома", которое находится на территории Украины – об этом сообщил и сам "Газпром".

"Речь идет об акциях компании, где они являются акционерами. Эти компании рабочие, действующие, имеют денежные потоки и выплачивают дивиденды", – сообщил Петренко.

"На этом мы не будем останавливаться. Конечно, активов на 172 млрд грн на территории Украины, которые бы принадлежали Газпрому, очевидно нет, и мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства и ставить вопрос о выполнении украинских решений и в будущем – международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженности", – подчеркнул министр юстиции.

Петренко отметил, что Киев будет добиваться ареста имущества Газпрома в других странах для взыскания штрафа АМКУ.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены в контракте на поставку газа с "Газпромом" с учетом рыночных условий, а также отменил требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" и полностью отменил запрет на реэкспорт Украиной газа.

Источник: http://from-ua.com