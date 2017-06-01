- ID-карты не выходя из дома: ПриватБанк запустил новую функцию17:55
- Эксперт прогнозирует подготовку «Газпромом» «зеркального» ответа на решение Стокгольмского арбитража17:45
- Тимощук с георгиевской лентой: как хотят наказать легенду футбола17:30
- Генерал рассказал, как Медведчук готовил войну в Украине17:18
- Скільки в Україні пенсійних “туристів”16:55
- Владимир Гришко нашел в Китае "дочь"16:48
- В Минюсте рассказали хорошую новость по Крыму16:28
- Петренко: Первые суммы штрафа с «Газпрома» уже зашли в киевскую казну16:16
- Украина от Европарламента получила расширение беспошлинных квот15:55
- Посилення НАТО в Європі: чи захистить Альянс Україну (відео)15:15
Петренко: Первые суммы штрафа с «Газпрома» уже зашли в киевскую казну
Министр юстиции Павел Петренко сообщает о взыскании первых сумм с ОАО "Газпром" по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом и в ближайшее время обещает предоставить эту информацию в конкретных цифрах.
Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Уже взысканы первые суммы с "Газпрома" территории Украины. Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах", – пообещал министр.
Пос ловам Петренка, эти цифры будут "приятными".
"Мы наработали механизм взыскания средств и другого имущества с данной компании, в том числе через механизмы правовой помощи и сотрудничества с другими странами", – рассказал глава ведомства.
Он сообщил, что "уже сейчас арестовано определенное имущество "Газпрома", которое находится на территории Украины – об этом сообщил и сам "Газпром".
"Речь идет об акциях компании, где они являются акционерами. Эти компании рабочие, действующие, имеют денежные потоки и выплачивают дивиденды", – сообщил Петренко.
"На этом мы не будем останавливаться. Конечно, активов на 172 млрд грн на территории Украины, которые бы принадлежали Газпрому, очевидно нет, и мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства и ставить вопрос о выполнении украинских решений и в будущем – международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженности", – подчеркнул министр юстиции.
Петренко отметил, что Киев будет добиваться ареста имущества Газпрома в других странах для взыскания штрафа АМКУ.
Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа.
Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены в контракте на поставку газа с "Газпромом" с учетом рыночных условий, а также отменил требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" и полностью отменил запрет на реэкспорт Украиной газа.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Киев, Газпром, штраф
- Офис Свободы пометили свастикой
- Самые жаркие схватки 1 декабря в центре Киева (ВИДЕО)
- Как президент сдал позиции, и противостояние в Украине начало стихать (ФОТО)
- Президент перевел судью из Донбасса на работу в Киев
- Не договорились: оппозиция начала раскалываться (ВИДЕО)
- Кто и зачем убил Дениса Вороненкова
- Жебривский анонсировал запуск трех дополнительных поездов в Мариуполь17:05
- Тука подвел печальный итог блокады ОРДЛО14:25
- ПО ДОРОГАМ ДОНБАССА ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКАМ ОГРАНИЧИЛИ14:17
- ИС: в «лднр» недовольны российской «гуманитаркой»13:26
- ИС: главари "днр" призывают школьников и родителей "стучать" на педагогов с проукраинскими взглядами11:20
- Кучма объяснил, как решить замороженный конфликт на Донбассе11:00
- Турчинов в АТО: можем идти на штурм 10:55
- Сводка: интенсивность обстрелов снизилась, двое бойцов ВСУ ранены. ВИДЕО10:48
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Гнутово» и «Новотроицкое» почти свободны10:20
- Україна оголосила 1 червні днем повної тиші на Донбасі10:10
- ID-карты не выходя из дома: ПриватБанк запустил новую функцию17:55
- Эксперт прогнозирует подготовку «Газпромом» «зеркального» ответа на решение Стокгольмского арбитража17:45
- Тимощук с георгиевской лентой: как хотят наказать легенду футбола17:30
- Генерал рассказал, как Медведчук готовил войну в Украине17:18
- Жебривский анонсировал запуск трех дополнительных поездов в Мариуполь17:05
- Скільки в Україні пенсійних “туристів”16:55
- Владимир Гришко нашел в Китае "дочь"16:48
- В Минюсте рассказали хорошую новость по Крыму16:28
- Петренко: Первые суммы штрафа с «Газпрома» уже зашли в киевскую казну16:16
- Украина от Европарламента получила расширение беспошлинных квот15:55
- Расписание магнитных бурь: как сохранить хорошее самочувствие в июне12:25
- КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЛИЯЮТ НА ПСИХИКУ ЛЮДЕЙ12:15
- Заметки из прифронтового блокнота: Пироги из ягод бузины12:00
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!09:45
- К чему теряется кольцо? Важная примета09:27
- Що допоможе очистити організм від антибіотиків?09:05
- Не навреди! Как спасти кожу при солнечном ожоге08:45
- Одежда — это ваша защита от сглаза и бед!08:35
- Які ласощі корисні для дітей?07:50
- Троица: что лучше не делать в этот день07:45
- Гидрометцентр: на Украину надвигается мощный циклон с грозовыми ливнями
- Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...
- Сколько лет живут разные знаки Зодиака
- Прорыв в решении конфликта на Донбассе возможен уже в ближайшие два месяца
- «На украинцах лежит грех геноцида»: львовский архиепископ выступил со скандальным заявлением о войне на Донбасса
- США хотят переговоров с шефом боевиков «ЛДНР» - Washington Post
- "Экс-министра" образования "ДНР" выдворяют из России, въезд в Донецк тоже запрещен
- 7 привычных продуктов, которые могут нас убить
- Апокалипсис в России: после потопа обрушилась новая стихия (видео)
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат