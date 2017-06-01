Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Політолог розповів, чого найбільше боїться Гройсман

01.06.2017 13:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Політолог розповів, чого найбільше боїться Гройсман

Народні депутати наполягають на поданні річного звіту про роботу Кабінету міністрів Володимира Гройсмана в парламенту. Як передає replyua.net, свою точку зору з цього приводу висловив для InfoResist відомий український політолог Володимир Фесенко.

«Тут, швидше за все, проблеми в психології. Звіт не є підставою для відставки. Підстава для відставки тільки одна - вотум недовіри. Висунути це недовіра може або президент, або 150 депутатів. Голосів немає навіть на висунення проекту постанови про вотум недовіри», - розповів експерт. На його думку, Гройсману тут зовсім нема чого боятися і проблема не в тому.

«Прем'єр побоюється, швидше за все, повторення минулорічної історії з Яценюком. Якщо раптом буде звіт, а парламент не проголосують за затвердження звіту. Це не є підстава для відставки, але це іміджевий удар. Думаю, що Гройсман цього побоюється .. А прямої загрози для нього на даний момент немає», - запевнив Фесенко. Нагадаємо, що не так давно глава українського уряду Володимир Гройсман заявив, що неодмінно подасть у відставку, якщо в країні буде провалена пенсійна реформа. 



Теги: политика, Украина, Донбасс, премьер-министр, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх