Троица: что лучше не делать в этот день

01.06.2017 07:45

Праздник Святой Троицы, который всегда отмечается на 50-й день после Пасхи, приходится в этом году на воскресенье, 4 июня.

В этот день есть свои традиции, приметы и запреты. Что нельзя делать в этот праздник, пишет 24tv.ua.

Считается, что на Троицу не стоит назначать свадьбу - якобы ничего хорошего такую семью не ждет.

Также в этот день запрещается шить, печь и работать на огороде. Стоит отметить, что Троица совпадает с окончанием тяжких трудов и подготовкой к уборке урожая.

Тех людей, кто не отдыхает в этот день, по поверьям, ждут напасти: у тех, кто пашет, скот падет, у тех, кто сеет, град побьет посевы. У тех, кто прядет шерсть, овцы заблудятся.

Духов День - это следующий день после Троицы, когда запрещается работать на земле, но можно искать в ней сокровище. Якобы земля в этот день обязательно подарит хорошему человеку что-то ценное.

В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа - мавки и русалки, поэтому нежелательно одному идти в лес или на поле. Также нельзя водить в лес скот. А еще на Троицу нельзя купаться, иначе, по древним поверьям, русалки затянут на дно.

Источник: http://from-ua.com