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Украинцы с 1 июня смогут ездить в Турцию по ID-картам
01.06.2017 07:05
В первый день лета вступит в силу двустороннее соглашение о поездках по внутренним паспортам нового образца
С 1 июня вступает в силу соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турецкой Республики по внутренним паспортам (ID-картам). Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем микроблоге в Twitter.
"Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картам с 1.06.2017 вступает в силу. Завтра встречаем первых туристов из Украины и взаимно", – написал Сибига в среду, 31 мая.
Напомним, Украина и Турция в марте подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение об условиях взаимных поездок граждан, которое позволит гражданам ездить по ID-картами без загранпаспортов.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Турция, ID-карта, туристы
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