Українці стали менше їздити залізницею до Росії

01.06.2017 21:40

В «Укрзалізниці» повідомили, що пасажирських потік з України до Російської Федерації та у зворотному напрямку за останній час помітно зменшився, інформує replyua.net. з посиланням на ВВС.



У відомстві розповіли, що в 2016 році залізничним сполученням для поїздок з Росії до України скористались трохи більше мільйона осіб. Стільки ж осіб залізницею приїхали з РФ до України. Протягом перших п’яти місяців 2017 року показники пасажиропотоку між двома державами зменшився на 17, 5 %.



Варто нагадати, що в 2015 році було ухвалено заборону про припинення авіасполучення між Україною та Російською Федерацією. Також нещодавно російські ЗМІ поширили інформацію, що нібито залізничне сполучення між двома країнами припиняється рішенням українського уряду з липня 2017 року і автором такої законодавчої ініціативи виступив Олександр Турчинов. Однак згодом у РНБО повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності і варіант припинення залізничного сполучення з Російською Федерацією нині у відомстві не розглядали. Щоправда керівник Мінінфраструктури Володимир Омелян висловив власну думку, що припинення сполучення між двома країнами автобусами чи залізницею було б доцільним рішенням.