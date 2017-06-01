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В ЕС назвали условия отмены антироссийских санкций
В Европейском Союзе объяснили почему санкции с государства-агрессора еще не сняты
По словам Еврокомиссара, «Европейский Союз и в дальнейшем будет продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины — здесь нет никаких сомнений».
Европейский Союз не отменит санкции против России, пока не будут выполнены минские соглашения, заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.
«Я хотел бы заверить вас в том, что Европейский Союз и в дальнейшем будет продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины — здесь нет никаких сомнений», — заверил Хан в Киеве.
По его словам, недавняя встреча G7 подтвердила, что не могут быть сняты санкции до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские соглашения. Хан также сообщил, что завтра он будет иметь возможность посетить Донбасс: «И лично смогу посмотреть, какая там ситуация. В частности, также смогу побывать на линии разграничения».
Напомним, в США значительная часть Конгресса заинтересована в продлении санкций. Влиятельные конгрессмены предложили ужесточить санкции против России из-за ее действий в Украине, в Сирии, а также в киберпространстве. Председатель комитета Сената США по делам банков, жилищного строительства и городского развития республиканец Майк Крапо и сенатор-демократ Шеррод Браун разъяснили некоторые нюансы новых ограничений. В частности, законопроект предусматривает широкие санкции против российской горнодобывающей промышленности, металлургии и железнодорожного транспорта, информирует агентство Bloomberg.
А лидеры Большой семерки не исключают дополнительных санкций против России из-за ее агрессивные действия в Украине. Кроме того, G7 подтвердила свою приверженность политике непризнания аннексии Крыма и также полную поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Европейский союз, санкции
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