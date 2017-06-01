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В Яндексе рассказали, что будет с компанией
Россияне рассказали, что будут делать с украинским филиалом
Российская компания Яндекс скорее всего, ограничит бизнес в Украине или вовсе уйдет из страны.
Об этом заявил в интервью телеканалу НТВ гендиректор компании в РФ Александр Шульгин.
Он напомнил, что компания «крайне разочарована» действиями властей Украины.
«Украинское государство приняло против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране… Скорее всего, наше экономическое вовлечение в бизнес в Украине будет сокращено или обнулено», — заявил Шульгин.
Как писала Politeka, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Напомним, государственный департамент США сообщил, что не предоставлял официальной позиции ведомства по блокировке Украиной российских соцсетей. Прежнее заявление было личной позицией одного из сотрудников Госдепа, отмечают представители структуры. Ранее сообщалось, что Государственный департамент США прокомментировал ситуацию с украинским запретом социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». В Госдепартаменте сказали, что осознают опасность подконтрольных России СМИ, однако считают, что защита национальной безопасности не должна противоречить демократическим принципам.
Также стали известны подробности обыска в украинском офисе компании «Яндекс». Как сообщил глава СБУ Василий Грыцак, в ходе прошедшего накануне обыска, в российской компании было найдено «немало интересного». «Я не имею права разглашать данные. Но мы там нашли много чего интересного, и поверьте, это интересное связано с Россией», — подчеркнул глава СБУ.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, запрет, социальная сеть, Яндекс
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