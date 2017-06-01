В МИД РФ заговорили о возобновлении отношений с Украиной

01.06.2017 09:35

31 мая исполняется 20 лет с момента подписания договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной

Россия считает договор о дружбе и партнерстве с Украиной, заключенный в 1997 году, фундаментом для возрождения двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел России, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что сегодня, 31 мая, исполняется 20 лет с момента подписания договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, в котором заложены основы долгосрочного стратегического партнерства между странами в сфере политики, экономики, энергетики, транспорта.

В МИД России заявили, что существование этого документа служит фундаментом для возрождения двусторонних отношений, а также выразили надежду возобновить диалог и сотрудничество.

Источник: http://www.segodnya.ua