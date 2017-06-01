- Турчинов в АТО: можем идти на штурм 10:55
- Сводка: интенсивность обстрелов снизилась, двое бойцов ВСУ ранены. ВИДЕО10:48
- Составлен рейтинг лучших нудистских пляжей Киева10:35
- Это катастрофа: что будет с налогами в июне10:25
- В Укрзализныце рассказали, на какие поезда значительно повысят цены10:18
- Україна оголосила 1 червні днем повної тиші на Донбасі10:10
- С cегодняшнего дня украинцы могут ездить в Турцию без загранпаспорта10:00
- Безвиз и новые штрафы: как изменится жизнь украинцев с июня09:55
- В МИД РФ заговорили о возобновлении отношений с Украиной09:35
- «Океан Ельзи» знову дасть на Донбасі безкоштовний концерт09:15
В МИД РФ заговорили о возобновлении отношений с Украиной
31 мая исполняется 20 лет с момента подписания договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной
Россия считает договор о дружбе и партнерстве с Украиной, заключенный в 1997 году, фундаментом для возрождения двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел России, передает телеканал "112 Украина".
Отмечается, что сегодня, 31 мая, исполняется 20 лет с момента подписания договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, в котором заложены основы долгосрочного стратегического партнерства между странами в сфере политики, экономики, энергетики, транспорта.
В МИД России заявили, что существование этого документа служит фундаментом для возрождения двусторонних отношений, а также выразили надежду возобновить диалог и сотрудничество.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, отношения, дружба
- Експерт песимістично оцінив вірогідність нормалізації відносин України з Росією
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Янукович и Медведев встретились в Донецке "с глазу на глаз" (ФОТО)
- Очень плохая ситуация: в России сильно нервничают из-за побега политика в Украину
- Некоторые украинские политики "ставят целью передать России или сепаратистам часть нашей территории" - Порошенко
- Выборы прошли, а борьба продолжается
- Турчинов в АТО: можем идти на штурм 10:55
- Сводка: интенсивность обстрелов снизилась, двое бойцов ВСУ ранены. ВИДЕО10:48
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Гнутово» и «Новотроицкое» почти свободны10:20
- Україна оголосила 1 червні днем повної тиші на Донбасі10:10
- «Океан Ельзи» знову дасть на Донбасі безкоштовний концерт09:15
- Повестки получат мужчины до 43 лет: кого заберут в армию и кому положена отсрочка08:05
- Боевики под Мариуполем отказываются идти на «передок» 22:15
- Стороны договорились о «режиме тишины» на Донбассе на один день20:59
- Пункты пропуска на Донбассе переходят на летний режим20:30
- 25 ФУР ИЗУРОДОВАННЫХ ТРУПОВ, ПОГИБШИХ ЗА ПРОДАЖНУЮ ВЛАСТЬ: ЗЯТЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ УКРАИНЫ ПОСЕДЕЛ ОТ УВИДЕННОГО В “АТО” 18:30
- Турчинов в АТО: можем идти на штурм 10:55
- Сводка: интенсивность обстрелов снизилась, двое бойцов ВСУ ранены. ВИДЕО10:48
- CNN уволила ведущую, "отрубившую голову" Трампу10:40
- Составлен рейтинг лучших нудистских пляжей Киева10:35
- Это катастрофа: что будет с налогами в июне10:25
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Гнутово» и «Новотроицкое» почти свободны10:20
- В Укрзализныце рассказали, на какие поезда значительно повысят цены10:18
- Україна оголосила 1 червні днем повної тиші на Донбасі10:10
- С cегодняшнего дня украинцы могут ездить в Турцию без загранпаспорта10:00
- Безвиз и новые штрафы: как изменится жизнь украинцев с июня09:55
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!09:45
- К чему теряется кольцо? Важная примета09:27
- Що допоможе очистити організм від антибіотиків?09:05
- Не навреди! Как спасти кожу при солнечном ожоге08:45
- Одежда — это ваша защита от сглаза и бед!08:35
- Які ласощі корисні для дітей?07:50
- Троица: что лучше не делать в этот день07:45
- В Украине растет количество фальшивых денег11:40
- Стало ясно: Путин - бесперспективен09:01
- Минздрав спешно готовит запрет российских лекарств: чем это грозит украинцам08:42
- Гидрометцентр: на Украину надвигается мощный циклон с грозовыми ливнями
- Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...
- Сколько лет живут разные знаки Зодиака
- Прорыв в решении конфликта на Донбассе возможен уже в ближайшие два месяца
- «На украинцах лежит грех геноцида»: львовский архиепископ выступил со скандальным заявлением о войне на Донбасса
- США хотят переговоров с шефом боевиков «ЛДНР» - Washington Post
- 7 привычных продуктов, которые могут нас убить
- "Экс-министра" образования "ДНР" выдворяют из России, въезд в Донецк тоже запрещен
- В три раза меньше украинских: в «ДНР» озвучили размеры зарплат
- Вести бизнес в Донецке все равно что сидеть на пороховой бочке. Популярные рестораны отжали боевики