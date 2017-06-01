В Україні вводять два тарифи на опалення і плату за унітази

01.06.2017 09:00

Із серпня цього року українцям доведеться платити за опалення по-іншому. Станеться це, якщо дану ініціативу підтримають можновладці. Наразі ж нову вимогу уже закріплено в меморандумі з МВФ.

Новину передає ONPRESS.INFO.

Депутати планують ввести тариф на розподіл газу та опалення на основі потужності – українці почнуть частково платити за тепло влітку. Поки що точно невідомо, як зміниться тариф на опалення, і якою буде абонплата. Все залежить від того, яку методологію розрахунку затвердять в Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Наприклад, у тарифі «Київенерго» вартість транспортування і постачання складає близько 9%. Якщо тариф розділять на дві складові, то абонплата може становити приблизно 100 гривень за Гкал.

Якщо врахувати, що абонплату розділять на весь рік, то під час опалювального сезону українцям потрібно буде платити менше.

Водночас, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, поки в Україні не зміняться права власності на опалювальні системи, українці не повинні платити операторам за потужність.

Він пояснив це тим, що якщо врахувати європейський досвід, то там існують компанії, які будують станцію, готують інфраструктуру, після чого компанія пропонує скористатися цією інфраструктурою.

«При цьому потрібно платити не лише за газ, електроенергію, теплову енергію, але й за користування інфраструктурою. Так компанія може відшкодувати затрачені на об’єкти кошти», – уточнив експерт.

Говорячи про ситуацію в Україні, Рябцев підкреслив, що в нашій країні з таким розкладом українці скоро почнуть платити ще й за унітази в своїх квартирах.

Источник: http://from-ua.com