- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- На Луганщине идет тяжелый бой: ВСУ понесли потери18:30
- Счастье по-украински: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным17:45
- Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму17:05
- Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить16:45
- Более 2/3 украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении16:25
- Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран15:45
- Украинские богачи стали активно бронировать автомобили15:25
- Порошенко повысил размер алиментов на ребенка14:25
- В "Межигорье" поселился герой мемов – Ждун14:05
В Україні вводять два тарифи на опалення і плату за унітази
Із серпня цього року українцям доведеться платити за опалення по-іншому. Станеться це, якщо дану ініціативу підтримають можновладці. Наразі ж нову вимогу уже закріплено в меморандумі з МВФ.
Новину передає ONPRESS.INFO.
Депутати планують ввести тариф на розподіл газу та опалення на основі потужності – українці почнуть частково платити за тепло влітку. Поки що точно невідомо, як зміниться тариф на опалення, і якою буде абонплата. Все залежить від того, яку методологію розрахунку затвердять в Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.
Наприклад, у тарифі «Київенерго» вартість транспортування і постачання складає близько 9%. Якщо тариф розділять на дві складові, то абонплата може становити приблизно 100 гривень за Гкал.
Якщо врахувати, що абонплату розділять на весь рік, то під час опалювального сезону українцям потрібно буде платити менше.
Водночас, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, поки в Україні не зміняться права власності на опалювальні системи, українці не повинні платити операторам за потужність.
Він пояснив це тим, що якщо врахувати європейський досвід, то там існують компанії, які будують станцію, готують інфраструктуру, після чого компанія пропонує скористатися цією інфраструктурою.
«При цьому потрібно платити не лише за газ, електроенергію, теплову енергію, але й за користування інфраструктурою. Так компанія може відшкодувати затрачені на об’єкти кошти», – уточнив експерт.
Говорячи про ситуацію в Україні, Рябцев підкреслив, що в нашій країні з таким розкладом українці скоро почнуть платити ще й за унітази в своїх квартирах.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, отопление, оплата
- Из-за обязательств перед МВФ Кабмин отменит оплату коммунальных услуг в рассрочку
- В Полтаве продлят отопительный сезон, а киевлянам включат горячую воду
- Донецкую область просят срочно рассчитаться с долгами за газ
- Абонплата на газ увеличит платежки до 3 раз. Кабмин требует отменить новшество
- В киевском санатории переселенцам не включают отопление и не разрешают пользоваться обогревателями
- Из-за долгов тепловиков мерзнут 27 детсадов
- На Луганщине идет тяжелый бой: ВСУ понесли потери18:30
- В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара17:24
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- В мариупольских трамваях наносят шпаклевку на... ржавчину13:05
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге12:45
- На Донбассе ликвидирован боевик "202-й"12:07
- Мариупольцы «тонут» в мусоре11:28
- Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно11:13
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- На Луганщине идет тяжелый бой: ВСУ понесли потери18:30
- Аферы Путина добили Россию: из-за нехватки денег в регионах начались массовые смерти18:05
- Счастье по-украински: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным17:45
- В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара17:24
- Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму17:05
- Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить16:45
- Более 2/3 украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении16:25
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Найдена самая горячая планета во Вселенной15:55
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”12:26
- Взрывы и стрельба в городах Украины стали будничным явлением. Как выжить?08:52
- Путин и Порошенко начнут очередной этап войны - Савченко08:37
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"07:50
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»