- Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму17:05
- Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить16:45
- Более 2/3 украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении16:25
- Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран15:45
- Украинские богачи стали активно бронировать автомобили15:25
- Порошенко повысил размер алиментов на ребенка14:25
- В "Межигорье" поселился герой мемов – Ждун14:05
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно11:13
- В России сожгли 200 килограммов икры для Украины09:58
ЧЕМ ГРОЗИТ УКРАИНЦАМ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА?
Несколько недель назад был презентован проект реформы пенсионного обеспечения. Если Верховная Рада ее поддержит, то с октября украинцам будут выплачивать пенсии по новым правилам. Те, кто уже их получает, могут рассчитывать на прибавку от 50 до тысячи гривень, а вот тем, кому только предстоит выходить на пенсию, их сократят.
Теперь пенсии украинцев будут зависеть от того, какую зарплату получает человек, каков у него стаж работы и какова его средняя зарплата на 3 года до выхода на пенсию. К тому же, если сейчас за каждый год стажа прибавка к пенсии составляет 1,35%, то по новому закону она будет составлять всего 1%.
Те пенсионеры, которые будут выходить на пенсию в текущем году, но до внедрения реформы, пенсия будет рассчитываться исходя из того, что средняя зарплата составляет 3764 грн.
Теперь пенсия будет считаться высокой, если составляет 60% от размеров заработной платы. Обычным украинцам для того, чтобы получить такую пенсию, после реформы придется проработать 60 лет. А вот депутаты и судьи смогут получать пенсию в 80% от заработной платы при минимальном стаже.
После того, как будет введена пенсионная реформа, размеры пенсий уменьшаться на 25%. Правда, некоторые источники сообщают, что такую реформу МВФ не одобрил.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсионная реформа, пенсии
- Украина игнорирует требования МВФ
- Миллиард долларов кредита взамен на пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста
- После принятия пенсионной реформы украинцы будут жить как китайцы
- Секретна пенсійна реформа: що чекає українців
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли
- В 2011-м протестовали, газовали, садили и возводили
- В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара17:24
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- В мариупольских трамваях наносят шпаклевку на... ржавчину13:05
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге12:45
- На Донбассе ликвидирован боевик "202-й"12:07
- Мариупольцы «тонут» в мусоре11:28
- Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно11:13
- На КПВВ «Гнутово» был задержан краденый «Мерседес»10:57
- В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара17:24
- Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму17:05
- Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить16:45
- Более 2/3 украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении16:25
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Найдена самая горячая планета во Вселенной15:55
- Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран15:45
- Украинские богачи стали активно бронировать автомобили15:25
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”12:26
- Взрывы и стрельба в городах Украины стали будничным явлением. Как выжить?08:52
- Путин и Порошенко начнут очередной этап войны - Савченко08:37
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"07:50
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»