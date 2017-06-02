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ЧЕМ ГРОЗИТ УКРАИНЦАМ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА?

02.06.2017 11:15
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ЧЕМ ГРОЗИТ УКРАИНЦАМ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА?

Несколько недель назад был презентован проект реформы пенсионного обеспечения. Если Верховная Рада ее поддержит, то с октября украинцам будут выплачивать пенсии по новым правилам. Те, кто уже их получает, могут рассчитывать на прибавку от 50 до тысячи гривень, а вот тем, кому только предстоит выходить на пенсию, их сократят. 

Теперь пенсии украинцев будут зависеть от того, какую зарплату получает человек, каков у него стаж работы и какова его средняя зарплата на 3 года до выхода на пенсию. К тому же, если сейчас за каждый год стажа прибавка к пенсии составляет 1,35%, то по новому закону она будет составлять всего 1%. 

Те пенсионеры, которые будут выходить на пенсию в текущем году, но до внедрения реформы, пенсия будет рассчитываться исходя из того, что средняя зарплата составляет 3764 грн. 
Теперь пенсия будет считаться высокой, если составляет 60% от размеров заработной платы. Обычным украинцам для того, чтобы получить такую пенсию, после реформы придется проработать 60 лет. А вот депутаты и судьи смогут получать пенсию в 80% от заработной платы при минимальном стаже. 

После того, как будет введена пенсионная реформа, размеры пенсий уменьшаться на 25%. Правда, некоторые источники сообщают, что такую реформу МВФ не одобрил

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, пенсионная реформа, пенсии
 
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