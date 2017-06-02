Доставайте бинокли: к Земле приближается зеленая комета

02.06.2017 20:10

4 июня жители Северных широт смогут наблюдать зеленую комету Джонсона, которая приближается к Земле.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, комета пройдет на расстоянии 121 325 600 км от Земли

В первой половине июня комета будет видна в созвездии Волопас недалеко от Арктура в виде зеленоватой размытой звезды. В средних широтах Северного полушария ее можно наблюдать при ясной безоблачной погоде высоко над горизонтом в южной части неба.

Блеск кометы в начале июня достигнет порядка плюс 7 звездной величины. Для сравнения, планета Нептун имеет яркость около плюс 7,8 звездной величины, а звезды Большого Ковша - плюс 2 звездной величины.

Как увидеть

Невооруженным глазом комета видна не будет, а вот в бинокль или телескоп ее можно будет понаблюдать

Комета была открыта 3 ноября 2015 года Джессом Джонсоном. Небесная гостья оказалась диаметром в 5,74 км. Она относится к одной из 400 открытых короткопериодических комет.

Источник: http://from-ua.com