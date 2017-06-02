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Доставайте бинокли: к Земле приближается зеленая комета
4 июня жители Северных широт смогут наблюдать зеленую комету Джонсона, которая приближается к Земле.
Как сообщает информационное агентство ТАСС, комета пройдет на расстоянии 121 325 600 км от Земли
В первой половине июня комета будет видна в созвездии Волопас недалеко от Арктура в виде зеленоватой размытой звезды. В средних широтах Северного полушария ее можно наблюдать при ясной безоблачной погоде высоко над горизонтом в южной части неба.
Блеск кометы в начале июня достигнет порядка плюс 7 звездной величины. Для сравнения, планета Нептун имеет яркость около плюс 7,8 звездной величины, а звезды Большого Ковша - плюс 2 звездной величины.
Как увидеть
Невооруженным глазом комета видна не будет, а вот в бинокль или телескоп ее можно будет понаблюдать
Комета была открыта 3 ноября 2015 года Джессом Джонсоном. Небесная гостья оказалась диаметром в 5,74 км. Она относится к одной из 400 открытых короткопериодических комет.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, Земля, комета
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