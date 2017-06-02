Еврокомиссар Хан встретился с Порошенко

02.06.2017 07:35

Еврокомиссар заверил, что ЕС остается надежным партнером Украины и будет продолжать оказывать необходимую поддержку

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом обсудил ситуацию по безопасности на Донбассе и важность полноценного выполнения Минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщается, стороны отметили важность полноценного выполнения Минских договоренностей, прежде всего в части безопасности.

"Комиссар ЕС подтвердил неизменность политики Европейского Союза относительно непризнания оккупации Крыма со стороны РФ и привязку санкционного режима против РФ к полному выполнению ею Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Также Порошенко и Хан отметили символичность ожидаемого запуска безвизового режима и завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Была подчеркнута важность полной имплементации Соглашения об ассоциации с целью создания благоприятных условий для интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, повышение конкурентоспособности украинских товаров на международных рынках и качества товаров и услуг для украинских потребителей", – говорится в сообщении.

Президент Украины подтвердил, что, несмотря на сложные вызовы, Украина уверенно идет по пути реализации комплексных реформ.

В свою очередь, еврокомиссар заверил, что ЕС остается надежным партнером Украины и будет продолжать оказывать необходимую поддержку как в контексте противодействия агрессии, так и на пути имплементации внутренних реформ.

"Стороны согласились с важностью обеспечения высокого уровня прозрачности в деятельности как органов государственной власти, так и неправительственных организаций в соответствии с европейскими стандартами", – отмечается в сообщении.

Президент Украины и комиссар ЕС также обсудили вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина – Европейский Союз, который пройдет 13 июля 2017 в Киеве.

Ранее сообщалось, что 2 июня еврокомиссар примет участие в форуме, посвященном восстановлению и развитию Донбасса, который состоится в Мариуполе, и посетит линию разграничения.

Напомним, Еврокомиссар Хан рассказал, какие процессы в Украине беспокоят ЕС.

Источник: http://www.segodnya.ua