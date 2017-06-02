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Гадание на Троицу: как узнать свою судьбу
Праздник Троица очень светлый и торжественный день для верующих людей, которые неразрывно связан с гаданиями и заговорами
Пускай церковь всячески не поощряет гадания, но древняя традиция жива и поныне. Девушки до сих пор гадают на судьбу и ждут своего суженого.
Зачастую незамужние девушки плели венки. Причем делали они это сугубо в женской компании. Ведь считалось, если мужчина увидит чей-то веночек, то он «сглазит» девушку. Занимались плетением прямо на Троицу и сразу же шли на реку.
Веночки спускали на воду и смотрели куда он поплывет. В какой сторону уплыл – от туда и ждать будущего жениха. Если венок прибило к берегу – не видать в этом году ей свадьбы. Очень плохая примета была, если венок тонул в реке. Особенностью было то, что веночки не снимали с головы руками, а наклонялись так, чтобы они сами в воду падали.
Но перед самим днем Троицы девчата шли в лес, где наклоняли верхушки молодых березок и сплетали из веток венок, то есть завивали его. Уже на саму Троицу девушка приходила к своей березе и смотрела, что с деревцом. Если ветки расплелись, то не стоит в этом году жениха встречать. Если все осталось на месте, то стоило готовиться к свадьбе и ждать своего суженого. К тому же, чтобы жених приснился, под подушку клали ветки березы.
Также девушки гадали на веточках березы. Так нужно было наугад сорвать веточку с дерева и хорошо ее осмотреть. Если палочка ровная и гладкая, то следующий год будет удачным. Попадется веточка кривая и с изъянами, то нужно было уже смотреть по коре. Если она ровная и гладкая – то в предстоящем году будут хорошие перемены. Сухая или поврежденная кора – знак к испытаниям в новом году.
На Троицу девушки вставали очень рано и шли к ближайшей березке. Там нужно было загадать сокровенное желание и сломать небольшую ветку и сосчитать на ней все листочки и почки. Четное число означало, что желание обязательно сбудется. Нечетное же предвещало, что стоит отказаться от задуманного.
Кроме того популярным остается и гадание на ромашке. Цветку нужно было задать вопросы, выдергивая по лепесточку и приговаривать «сбудется — не сбудется» и тому подобное.
Существует также гадание на желание.
Гадать в праздник Троицы на желание нужно обязательно рано утром, в одиночестве и ничего перед этим не есть.
Девушка должна подойти к березе, задумать самое сокровенное желание и сломать небольшую веточку, сказав перед этим специальный заговор.
«Благослови, Троица, Святая Богородица.
Ветка, обломись,
А рабе Божьей (имя) судьба объявись.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.»
После этого надо посчитать все листики или почки на на веточке дерева. Если листочков четное число, то ваше желание непременно исполнится, если же нечетное, то лучше отказаться от задуманного.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, гадание, Троица
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