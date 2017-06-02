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Юрий Никитин подтвердил намерения Верки Сердючки отправиться в прощальный мировой тур
В программе "Зірковий шлях", которая выходит в эфир по будням в 9:15 на канале "Украина", с ведущими Аленой Винницкой и Александром Скичко, продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин подтвердил намерения артистки отправиться в прощальный мировой тур и рассказал о желании звезды перезагрузить образ. "Да, Верка Сердючка собирается в прощальный мировой тур. Сейчас мы активно обсуждаем этот проект, однако пока финальных дат нет", – рассказал Никитин.
Впрочем, стоит отметить, далеко не факт, что этот тур окажется прощальным, так как продюсер намекнул на перезагрузку образа Верки Сердючки. "Я знаю, что он (Андрей Данилко – ред.) давно хотел перезагрузить образ. Возможно, это как раз именно тот момент", – отметил Никитин в интервью журналистам программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".
Как сообщалось ранее, Верка Сердючка рассказала о намерениях отправиться в прощальный мировой тур. "Я решила сделать мировой прощальный тур. Делать его мы будем с участием группы Mountain Breeze. В финале концерта этого прощального тура я сниму свою звезду и скажу: "Друзья, спасибо за это время, мы заканчиваем свою работу", – призналась Сердючка.
Смотрите программу "Зірковий шлях" с понедельника по пятницу в 9:15
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, концерт, тур, Верка Сердючка, концертный тур
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