- Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму17:05
- Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить16:45
- Более 2/3 украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении16:25
- Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран15:45
- Украинские богачи стали активно бронировать автомобили15:25
- Порошенко повысил размер алиментов на ребенка14:25
- В "Межигорье" поселился герой мемов – Ждун14:05
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно11:13
- В России сожгли 200 килограммов икры для Украины09:58
Как Порошенко собрался улучшать сельскую медицину
Глава государства рассказал, что намерен улучшить качество предоставления медицинских услуг
По поручению Президента Украины Петра Порошенко разработан законопроект, который предусматривает качественно новые правила медицинской помощи в селах с использованием современных технологий.
Проект является частью общего пакета медицинской реформы. Гарант Конституции намерен в кратчайшие сроки представить его Верховной Раде.
«Сегодня на заседании Национального совета реформ обсудили крайне неудовлетворительный уровень медицины в селах. Часто там даже нет фельдшерско-акушерского пункта. Чтобы исправить эту ситуацию, я предложил разработать законопроект, который бы предусматривал качественное и современное медицинское обслуживание крестьян, обеспечение лечебно-акушерских пунктов оборудованием, которое позволит быстро провести диагностику состояния пациента и оказать помощь», — заявил президент.
Порошенко отметил и проблему транспорта в сельских лечебных учреждениях. «Также должны обеспечить санитарное транспортировки больных в случае необходимости в больницу. Каждый гражданин Украины должен иметь защищенное законом и Конституцией право на получение помощи!», — подытожил глава Банковой.
Напомним, активисты партии «Национальный корпус» намерены продолжить штурмовать областные советы других регионов включая Киев. Об этом заявил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. Активисты намерены требовать амнистии для участников АТО.
Также нардеп от БПП Андрей Антонищак рассказал, что Президент Петр Порошенко на посту главы государства допустил ряд политических просчетов. Некоторые из были допущены с подачи политических технологов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, сельское хозяйство, медицина, Порошенко
- Как Мирноград привлекает медицинские кадры (ВИДЕО)
- В Донецкой области сокращается поголовье крупного рогатого скота
- Вакцинацию от гриппа прошли более шести тысяч донетчан
- В Донецкой области начали формировать продовольственные запасы зерна
- Медикам дали награды и деньги на карточку
- В Донецке парню пришили стопу
- В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара17:24
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- Суд заочно дал 12 лет "министру" ДНР13:45
- В мариупольских трамваях наносят шпаклевку на... ржавчину13:05
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге12:45
- На Донбассе ликвидирован боевик "202-й"12:07
- Мариупольцы «тонут» в мусоре11:28
- Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно11:13
- На КПВВ «Гнутово» был задержан краденый «Мерседес»10:57
- В Мариуполе «борзый» бигборд вытеснил прохожих с тротуара17:24
- Киевская школа стала площадкой для съемок фильма про американскую тюрьму17:05
- Так быстро? Безвиз для Украины могут отменить16:45
- Более 2/3 украинцев считает, что власть ведет страну в неправильном направлении16:25
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Найдена самая горячая планета во Вселенной15:55
- Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран15:45
- Украинские богачи стали активно бронировать автомобили15:25
- На Донбассе оккупанты ради «красивой картинки» взрывают целые здания15:05
- Захарченко заявил о полной русификации школ в «ДНР» 14:45
- За Одноклассников и ВКонтакте будут наказывать. Сильно16:05
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”12:26
- Взрывы и стрельба в городах Украины стали будничным явлением. Как выжить?08:52
- Путин и Порошенко начнут очередной этап войны - Савченко08:37
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"07:50
- Украинцы столкнулись со страшной инфекцией. Спасительной сыворотки в стране нет18:04
- Чтобы не было беды. Как правильно рассказать ребенку о минах17:50
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»