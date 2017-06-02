Как Порошенко собрался улучшать сельскую медицину

02.06.2017 19:38

Глава государства рассказал, что намерен улучшить качество предоставления медицинских услуг

По поручению Президента Украины Петра Порошенко разработан законопроект, который предусматривает качественно новые правила медицинской помощи в селах с использованием современных технологий.

Проект является частью общего пакета медицинской реформы. Гарант Конституции намерен в кратчайшие сроки представить его Верховной Раде.

«Сегодня на заседании Национального совета реформ обсудили крайне неудовлетворительный уровень медицины в селах. Часто там даже нет фельдшерско-акушерского пункта. Чтобы исправить эту ситуацию, я предложил разработать законопроект, который бы предусматривал качественное и современное медицинское обслуживание крестьян, обеспечение лечебно-акушерских пунктов оборудованием, которое позволит быстро провести диагностику состояния пациента и оказать помощь», — заявил президент.

Порошенко отметил и проблему транспорта в сельских лечебных учреждениях. «Также должны обеспечить санитарное транспортировки больных в случае необходимости в больницу. Каждый гражданин Украины должен иметь защищенное законом и Конституцией право на получение помощи!», — подытожил глава Банковой.

Напомним, активисты партии «Национальный корпус» намерены продолжить штурмовать областные советы других регионов включая Киев. Об этом заявил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. Активисты намерены требовать амнистии для участников АТО.

Также нардеп от БПП Андрей Антонищак рассказал, что Президент Петр Порошенко на посту главы государства допустил ряд политических просчетов. Некоторые из были допущены с подачи политических технологов.

Источник: https://politeka.net