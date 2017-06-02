Кто стал новым тренером Динамо

02.06.2017 17:42

В свою очередь главный тренер сборной Украины поделился мыслями относительно прощаниеСергея Реброва с Динамо

В пятницу, 2 июня, во время открытия нового футбольного поля на базе клуба на Нивках президент Динамо Игорь Суркис сделал заявление по поводу нового тренера первой команды.

— Через несколько часов подпишу с Хацкевичем контракт, — передает слова Игоря Суркиса сайт неофициальный сайт Динамо.

В свою очередь главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями относительно прощание Сергея Реброва с Динамо.

— Правильное или неправильное это решение? Я не обсуждаю такого. Для меня Сергей Станиславович оставил светлое пятно как тренер киевского Динамо. Мы долго играли вместе. Как тренер он достиг всего. После Валерия Лобановского достиг такого: выиграл два чемпионата, два Кубка Украины и вывел команду в Лигу чемпионов. Поэтому однозначно только стопроцентный позитив, — рассказал Шевченко.

Напомним, экс-динамовец стал самым высокооплачиваемым игроком в истории титулованного клуба Европы.

Источник: https://politeka.net