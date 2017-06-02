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Лобода засобиралась в Харьков

02.06.2017 08:42
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Лобода засобиралась в Харьков

Светлана Лобода, концерт которой сорвали активисты в Одессе, собирается выступить в Харькове. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Инстаграме написала ее продюсер Нателла Крапивина.

«Буквально за пару дней нас поддержали более 50 тысяч человек. Я благодарю и низко кланяюсь каждому неравнодушному! Друзья, я вас уверяю, мы пели, поем и будем петь в Украине, как и в других странах мира. И уже очень скоро увидимся в Харькове!», отметила продюсер. По словам Крапивиной, накануне в Интернете проходила акция в поддержку Светланы Лободы, и эту акцию активно поддержали поклонники из Киева, Харькова и Одессы. Нужно отметить, что выступление украинской певицы было сорвано в Одессе, в клубе Ибица, 28 мая. Певице пришлось прятаться от толпы на катере.

Лобода известна тем, что часто гастролирует в России, и именно по этой причине выступление было сорвано. Чуть позже концерт в этом клубе также отменил и Иван Дорн, который отметил, что беспокоится за здоровье и жизнь фанатов. Впрочем, после сорванного концерта Крапивина отмечала, что ее подопечная совсем скоро попытается выступить в Одессе еще один раз. 

Источник: http://replyua.net 


Теги: Донбасс, Харьков, концерт, Лобода
 
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