Днепряне уже вовсю готовятся к летним отпускам, планируя отдых в Украине и за бугром.

Сегодня выяснила, какие направления пользуются популярностью в этом году и во сколько обойдется трип.

"Начало лета совпало с эйфорией по поводу безвиза. Сейчас люди ринулись массово оформлять биометрические паспорта, - рассказывает тревел-эксперт Лилия Халилова. - Вырос спрос на автобусные туры по Европе, молодежь хочет увидеть побольше стран и городов за одну поездку. Обеспеченные же люди, которые привыкли к дорогому отдыху, теперь чаще интересуются Грецией и Испанией, так как там много пятизвездочных отелей на побережье и хорошие рестораны. В этом сегменте бесспорный лидер по популярности у горожан - Барселона. Этот город манит возможностью совместить отдых на побережье с экскурсиями и осмотром достопримечательностей, ведь это и развитый мегаполис, и курорт одновременно".

Впрочем, специалист отмечает: выкупать авиабилеты и путевки горожане пока не спешат, все ждут, пока первый турист беспрепятственно пересечет границу с биометрическим загранпаспортом. Цены же на поездки в Европу колеблются от 200 евро за автобусный тур по Венгрии, Польше и Чехии до нескольких тысяч за "пять звезд" в Барселоне. В городских турагентствах отмечают, что, как правило, отправляясь на запад Старого Света, люди хотят уложиться в 300-400 евро на человека, вместе с дорогой и проживанием.

А вот туры в жаркие страны с появлением перспективы безвиза с Евросоюзом резко утратили популярность. "Сейчас спросом пользуются лишь горящие туры в Египет и Турцию за $300, - рассказывает менеджер турагентства Анна Яковенчук. - А вот тур на Мальдивы за $7000 у нас в агентстве купили лишь раз с начала года. Очень мало желающих и на более дешевую экзотику - в недавно еще популярные Таиланд и Шри-Ланку почти никто сейчас не едет".

В то же время, по словам менеджера, есть много желающих отдохнуть на украинских курортах. Так, туры по Западной Украине стартуют от 1500 грн.

"В период дикого роста цен горожане пытаются открыть для себя родную страну. Многие хотят посмотреть на закарпатские села, подышать свежим воздухом, искупаться в прохладной реке, - говорит Яковенчук. - При этом на Одессу спрос значительно упал по сравнению с предыдущими годами - слишком высокие цены и низкий сервис. Те, кто хочет на море, в основном выбирают Азовское - и ехать ближе, и цены не кусаются. На неплохую базу отдыха туда сейчас вполне можно поехать за 200 грн в сутки".

Есть, по словам специалистов, спрос и на местные турбазы. Самые дешевые предложения стартуют от 100 грн в сутки, но за эти деньги горожане могут рассчитывать лишь на домики с советским ремонтом и удобствами на улице.

Источник: http://from-ua.com