Прогноз на лето: что ожидать от курса доллара

02.06.2017 10:00

Во время летнего периода валютный рынок Украины наполнится предложениями о продаже доллара

Такое мнение журналисту Politeka высказал председатель правления Межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей.

«На сегодняшний день предпосылок для раскачивания курса нет. Более того, лето не является периодом активной деловой активности, когда большие массы валюты передвигаются от импортеров к экспортерам и наоборот. Поэтому, скорее всего, лето будет пассивным и спокойным. На рынке в это время будет очень много предложений по сдаче валюты от населения», — отметил он.

Также Гулей уточнил, что может вызвать панику на рынке валюты.

«Потрясения могут вызвать разве что какие-то ситуативные источники. Но прогнозировать их крайне тяжело», — подчеркнул он.

Напомним, по мнению руководителя аналитического отдела ИК Concorde Capital Александра Паращия, недавнее укрепление гривны по отношению к доллару вызвано сезонными факторами, и скоро доллар снова подорожает. Также, по его словам, негативное влияние на национальную валюту в скором времени окажет снижение мировых цен сырье, продажа которого является основным источником валюты в Украине.

Как ранее писала Politeka, согласно макроэкономическим прогнозам экспертов OTP Bank, национальная валюта Украины в текущем году, по оптимистическому сценарию, должна укрепиться на межбанковском валютном рынке до уровня около 26 гривни за доллар.

В среду, 31 мая, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на копейку в покупке. Торги завершились котировками 26,3 – 26,32 грн/долл. Евро торговался на уровне 29,54 – 29,56 грн.

Источник: https://politeka.net