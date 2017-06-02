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Тариф на транзит тепловой энергии: как изменятся платежки (фото)
1 июня в силу вступило решение НКРЭКУ относительно введения тарифа на транспортировку тепловой энергии
Напомним, постановление №637, согласно которому был установлен соответствующий тариф для всех категорий населения, было принято на заседании Комиссии 11 мая.
Тариф на транзит теплоэнергии будет составлять 88,61 грн за 1 Гкал.
Средства, которые будут платить жители столицы, будут перечисляться на счета КП «Киевтеплоэнерго», что, по словам руководства компании, поможет содержать состояние тепловых сетей в работоспособном положении.
Постановление НКРЭКУ вступает в силу после его публикации в официальном издании правительства — «Урядовий кур’єр». Отметим, 25 мая, в номере газеты было опубликовано три постановления НКРЭКУ от 11 мая 2017 года №637 «Об установлении тарифа на транспортировку тепловой энергии Коммунальному предприятию исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) «Киевтеплоэнерго», №638 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, ее производство и поставку для нужд населения ООО «ЕВРО‑РЕКОНСТРУКЦИЯ» и №639 «О внесении изменений в постановления Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 31 марта 2015 года № 1171″.
Напомним, в июле 2016 года Киевсовет передал в управление КП «Киевтеплоэнерго» 4,5 тысячи муниципальных объектов комплекса теплоснабжения, которые находились во временном управлении и пользовании «Киевэнерго».
Проект соответствующего решения был подготовлен, учитывая завершение соответствующего контракта с «Киевэнерго» по управлению имуществом комплекса теплоснабжения киевской общины, действие которого истекает в конце 2017 года.
Как сообщала Politeka, согласно меморандуму с МВФ, украинцы будут платить по двум тарифам за отопление вместо одного, как это действует сейчас в большинстве городов. Учитывая, что абонентскую плату разделят на весь год, в отопительный сезон тепло будет дешевле.
Напомним, также, что в Украине намеревались ввести абонплату на газ, однако позже профильный департамент Нацкомиссии по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг предложил отменить постановление об отдельном тарифе на доставку газа.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, тепло, теплосеть, платежи
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