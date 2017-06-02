- Покушение на Осмаева: последние новости из больницы11:38
- ЧЕМ ГРОЗИТ УКРАИНЦАМ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА?11:15
- Украина получила серьезное предупреждение от Евросоюза11:00
- Сводка: за сутки в ВСУ без потерь, зафиксировано 28 обстрелов. ВИДЕО10:48
- Аміна Окуєва передбачала замах на свого чоловіка10:25
- Тариф на транзит тепловой энергии: как изменятся платежки (фото)10:16
- Прогноз на лето: что ожидать от курса доллара10:00
- Как правильно выбрать клубнику09:30
- Лобода засобиралась в Харьков08:42
- Что будет с телами погибших 2 мая в Одессе08:13
Украина получила серьезное предупреждение от Евросоюза
Йоханнес Хан, комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения, заявил о том, что изменения в законе об электронном декларировании имущества госслужащих, предусматривающие декларирование для представителей неправительственных организаций, помешают деятельности антикоррупционных органов, а также украинских общественных организаций.
Как передает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, еврокомиссар выразил свою обеспокоенность. «Позвольте мне выразить мое серьезное беспокойство относительно недавних событий, которые могут помешать серьезному прогрессу в этом деле. Я говорю об определенных законодательных изменениях в закон об электронном декларировании. Эти изменения могут помешать антикоррупционным органам и общественным организациям выполнять их важную роль», заявил еврокомиссар.
Напомним, что ранее Йоханнес Хан также предупредил власти Украины о том, что они должны на протяжении всего одного года успешно внедрить в стране медицинскую, пенсионную и земельную реформы. По словам Хана, времени очень мало – до лета следующего года, когда начнется предвыборная кампания, а она не является благоприятным периодом для проведения различных реформ.
Теги: Украина, Донбасс, предупреждение, Евросоюз
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Порошенко заявил об угрозе терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Накажут за всё: Генпрокуратура припомнила Януковичу год его избрания
- Сводка: за сутки в ВСУ без потерь, зафиксировано 28 обстрелов. ВИДЕО10:48
- В КРАМАТОРСКЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ТОПОЛЯ08:10
- Гройсман: Мариуполь – чрезвычайно важный город для Украины07:04
- В Мариуполе избили водителя трамвая22:15
- Боевики нарушили "режим тишины", который вступил в силу 1 июня, - Штаб20:43
- Прекращение войны на Донбассе: названы два условия (видео)19:40
- ИС: в Донецк приехали российские журналисты-пропагандисты19:25
- ДНРовцы сутки убивали охранников дома бывшего нардепа18:38
- ПУТИН НАСТАИВАЕТ НА ОСОБОМ СТАТУСЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДОНБАССА18:25
- Жебривский анонсировал запуск трех дополнительных поездов в Мариуполь17:05
- США перебросили в Британию бомбардировщики, способные нести ядерный боезаряд11:28
- Microsoft анонсировала «Skype следующего поколения» (ВИДЕО)11:23
- ЧЕМ ГРОЗИТ УКРАИНЦАМ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА?11:15
- Украина получила серьезное предупреждение от Евросоюза11:00
- Сводка: за сутки в ВСУ без потерь, зафиксировано 28 обстрелов. ВИДЕО10:48
- Выход США из Парижского соглашения: реакция Евросоюза10:38
- Аміна Окуєва передбачала замах на свого чоловіка10:25
- Тариф на транзит тепловой энергии: как изменятся платежки (фото)10:16
- Прогноз на лето: что ожидать от курса доллара10:00
- 10 способов быть бодрым в течение всего рабочего дня09:45
- 10 способов быть бодрым в течение всего рабочего дня09:45
- Как правильно выбрать клубнику09:30
- С чем нельзя сочетать яйца. Или откуда берутся проблемы с ЖКТ…09:20
- 10 вещей, которые крадут радость из жизни08:50
- Реінкарнація душі: 6 ознак минулого життя07:55
- Холодна їжа - небезпека для організму22:32
- 11 золотых правил для женщин после 4021:15
- Три шкідливі звички під час купання20:31
- Расписание магнитных бурь: как сохранить хорошее самочувствие в июне12:25
- КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЛИЯЮТ НА ПСИХИКУ ЛЮДЕЙ12:15
- Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе
- Повестки получат мужчины до 43 лет: кого заберут в армию и кому положена отсрочка
- "Экс-министра" образования "ДНР" выдворяют из России, въезд в Донецк тоже запрещен
- Вести бизнес в Донецке все равно что сидеть на пороховой бочке. Популярные рестораны отжали боевики
- Войну на Донбасс привела милиция ВИДЕО
- Стало известно о желании Захарченко ликвидировать сразу нескольких главарей ДНР
- Кучма объяснил, как решить замороженный конфликт на Донбассе
- Как доказать трудовой стаж для пенсии
- 25 ФУР ИЗУРОДОВАННЫХ ТРУПОВ, ПОГИБШИХ ЗА ПРОДАЖНУЮ ВЛАСТЬ: ЗЯТЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ УКРАИНЫ ПОСЕДЕЛ ОТ УВИДЕННОГО В “АТО”
- Если вас укусила пчела… Важно знать всем!