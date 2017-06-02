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Украинский долг перед «Газпромом» могут аннулировать

02.06.2017 14:35
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Украинский долг перед «Газпромом» могут аннулировать

Долг украинского «Нафтогаза» перед «Газпромом» за газ, который поставлялся с осени 2013 года по весну 2014 года, достигает 2,2 миллиардов долларов, однако его могут сократить или вовсе аннулировать. Как информирует replyua.net, об этом Украинским новостям рассказал источник, которым знаком с процессом. 

Еще осенью 2014 года РФ и Украина подписали протокол о согласовании всех условий поставок топлива, и это произошло после того, как в Украине поменялась власть. Позже между сторонами возник конфликт по причине того, что прекратила действовать цена в размере 268 долларов за тысячу кубических метров. В Газпроме считали, что Украина согласилась на предложенную сумму, а сумма в 2,2 миллиарда «зависла» до окончательного решения. 

Напомним, что арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма отклонил требования Газпрома относительно принципа "бери или плати" за поставки газа в Украину. Стокгольмский арбитраж также отменил запрет на реэкспорт газа и одобрил условие Нафтогаза о пересмотре цены на газ на рыночных условиях. 



Теги: Украина, Донбасс, Газпром, долг
 
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